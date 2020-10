Neuenkirchen

Stark, robust, „wie eine Arche zwischen Himmel und Bodden“, wie Pastor Dr. Martin Holz sagt, thront die Kirche St. Maria Magdalena in Neuenkirchen seit Jahrhunderten in einzigartiger Lage hoch über der Halbinsel Lebbin – seit rund 600 Jahren bereits.

Doch der Schein trügt. Auch wenn bereits ein Gerüst von gegenwärtigen Sanierungsarbeiten zeugt, noch einmal 600 Jahre wird das Backsteingebäude auf Feldsteinfundament wohl nicht überleben. Denn weitaus mehr als die aktuellen Sanierungsmaßnahmen sind vonnöten, um das Gemäuer vor dem Verfall zu retten.

Ein Geschenk, das keiner möchte

Es ist wohl das denkbar schlechteste Geschenk zum 700. Ort- und Kirchenjubiläum vor rund zwei Jahren gewesen, das Diplomingenieur Klaus Grützmann seinerzeit überbracht hat. Die Hiobsbotschaft, dass der bauliche Zustand des Gotteshauses katastrophal ist. „An der St.-Maria-Magdalena-Kirche Neuenkirchen besteht eine Notsituation in Bezug auf die Dachstühle von Schiff und Chor, wobei der Schädigungsgrad des Dachstuhles des Chors mit Anbau Sakristei in den gesamten Fußpunktbereichen zu einer Gefährdung der Baukonstruktion insgesamt führt“, hat er es einst zusammengefasst.

Risse in den Außenwänden und Gewölben haben sich da bereits gebildet. Ohne eine Sanierung der Dachstühle und zusätzlicher neuer Dacheindeckung würde man das Baudenkmal dem Verfall preisgeben.

Die klare Aussage ist wohl in die richtigen Ohren gedrungen. Denn inzwischen wird ein Teil des Gotteshauses saniert. Und das auch nur dank der finanziellen Unterstützung von vielen Seiten. „Aus eigener Kraft hätte sich die Kirchengemeinde Neuenkirchen-Rappin, die mit ihren 150 Mitgliedern für zwei mittelalterliche Kirchen Neuenkirchen und Rappin und das Gemeindehaus Alte Schule Rappin verantwortlich ist, die Sanierung nicht leisten können“, macht Pastor Holz deutlich. Deshalb sei er froh und dankbar, dass der erste Bauabschnitt, der immerhin 207 000 Euro verschlingt, überhaupt realisiert werden könne. „Es ist für mich eine große Überraschung gewesen, wie vielen Menschen unsere Kirche am Herzen liegt.“

Fialtürmchen haben Paten

Pastor Dr. Martin Holz (l.) informiert Landtagsabgeordneten Holger Kliewe (2. v. l.) über den Baufortschritt der Kirchensanierung. Quelle: Maximilian Schwarz

„Ganz besonders hervorgehoben sei die spontane Initiative aus der Einwohnerschaft, die Fialtürmchen für je 2000 Euro wiederherzustellen“, sagt Martin Holz. Dreieinhalb von sieben Türmchen hätten so bereits ihre Patinnen und Paten gefunden. „Menschen in und um Neuenkirchen, denen unsere Kirche ans Herz gewachsen ist! Das ist die schönste Form, seine Beziehung zu Neuenkirchen auszudrücken, diesem besonderen Dorf mit der guten Mischung aus Alteingesessenen und Neuzugezogenen und ‚sanften‘ Touristen, die miteinander in dieser einzigartigen Kulturlandschaft leben“, meint er.

Finanziert wurden sind die Arbeiten am Chor vor allem aus dem Strategiefonds des Landes. 87 000 Euro sind daraus in die Neuenkirchener Kirche geflossen. „Nicht zuletzt dank unseres Rügener CDU-Landtagsabgeordneten Holger Kliewe, der in Schwerin auf den desolaten Zustand unserer Kirche hinwies“, sagt Holz.

Weitere Mittel aus dem Notfonds des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege (35 000 Euro), des pommerschen Kirchenkreises (40 000 Euro) und der Marlis-Kressner-Stiftung (20 000 Euro) sowie der Stiftung KiBa (10 000 Euro) und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (10 000 Euro) sind eingeworben worden.

Die Maria-Magdalena-Kirche Die gotische Backsteinkirche entstand in der jetzigen Form zwischen 1380 und 1450. Es gab vermutlich einen älteren Vorgängerbau. Von diesem stammt wahrscheinlich der circa zwei Meter hohe Sockel aus ungewöhnlich großen Findlingen und Feldsteinen. Der darüber befindliche Bau ist aus Backsteinen. Der ehemalige Glockenturm der Neuenkirchener Kirche stürzte um 1650 bei einem Sturm ein, wurde nicht wiederaufgebaut und durch das Glockenhaus an der Westseite der Kirche ersetzt. Die darin befindliche Glocke stammte ursprünglich aus dem Jahr 1367 und war damit die älteste auf der Insel Rügen. Im Jahr 1901 wurde sie umgegossen und die Originalinschriften übernommen. Weiterhin sehenswert sind das in einen Feldstein getriebene mittelalterliche Weihwasserbecken am Südportal, dem jetzigen Haupteingang der Kirche, und die Renaissancekanzel aus dem Jahr 1567. Diese stammt ursprünglich aus der Bergener Marienkirche und wurde durch den Bergener Bürgermeister Cracaeus im Jahre 1775 für die Neuenkirchener Kirche gestiftet. Der Altar des Gotteshauses stammt aus dem Jahr 1787. Die Orgelwurde 1891 von dem Orgelbauer Guido Knauf ( Gotha) erbaut. Die auch „Königin der Instrumente“ genannte Orgel und in der Folgezeit mehrfach umgestaltet. Das Schleifladen-Instrument hat heute zwölf Register auf zwei Manualen und Pedal. Die Spiel- und Registertrakturen sind mechanisch.

Arche droht zu kentern

„Der St. Maria Magdalena Neuenkirchen, unserer Schönen auf dem Berge, bekommt der erste Bauabschnitt am Chorraum sichtlich gut“, sagt Pastor Holz. Bis auf ein paar Kleinigkeiten stünden nun die Arbeiten des ersten Bauabschnittes vor dem Abschluss. „Nachdem das alte Dach aufgenommen wurde, ist noch einmal deutlich geworden, wie dringend die Sanierung war. Das Dachtragewerk war in den Traufbereichen stark geschädigt. Die Risse im äußeren Mauerwerk und in den Gewölben waren so schwerwiegend, dass eine Einsturzgefährdung bestand“, macht er noch einmal deutlich.

Instandgesetzte Gewölbe und erneuertes Mauerwerk, ein solides Dachtragewerk, zum Teil auch Eichenholz, ein Unterdach und das neue Dach sorgen nun dafür, dass die Kirche wie ein Arche auf dem Meer nun erstmal weiterhin Wind und Wetter trotzen kann.

Aber gerettet ist das Gotteshaus damit noch nicht. „Nach dem erfolgreichen ersten Bauabschnitt muss dringend der zweite, größere Bauabschnitt zur Sanierung des Dachtragewerkes des Kirchenschiffes mit Eindeckung folgen. Es darf jetzt nicht wieder jahrelangen Stillstand geben“, mahnt der Pastor. Aber auch hier sei die Kirchengemeinde Neuenkirchen-Rappin auf die Unterstützung aus dem Strategiefonds angewiesen, auch auf den pommerschen Kirchenkreis und viele Fördergeber, damit auch diese Mammutaufgabe bewältigt werden kann.

Von Anja Krüger