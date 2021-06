Rügen: So schön ist der neue Spielplatz in Baabe

Baabe

Was für eine Überraschung zum Kindertag! Die Kindergartenkinder der Baaber Kita konnten am 1. Juni als erste den neuen Spielplatz am Heideberg in Besitz nehmen und nach Herzenslust ausprobieren. Sie waren die Ehrengäste der offiziellen Einweihung des neuen Spiel- und Kletterparadieses an der Bollwerkstraße.

Dort hieß es am Vormittag: „Alle Matrosen an Bord!“ Die 3- bis 4-Jährigen eroberten neben dem Spielschiff auch den Wackelhecht, die Netzschaukel, das Sandboot und die „Fischerhütte“ im Sturm und waren begeistert. „Ahoi, ihr Landratten!“, riefen die Jungs den Erwachsenen zu.

Die Gestaltung des Spielplatzes, zu dem auch Reckstangen und eine Sitzecke gehören, wurde an den historischen Standort des einstigen Netzbodens der Fischer in Alt-Baabe angelehnt. Alle Geräte aus Robinienholz haben maritimen Charakter. Dafür sorgen auch Details wie der Aal am Spielhauseingang, Fische am Boot oder die drei Möwen auf den Holzstangen.

Das Spielhaus soll an eine Fischerhütte erinnern und lädt zum Klettern und Toben. Quelle: Gerit Herold

100 000 Euro kostete die Spiellandschaft

Im März wurde mit dem Bau des Spielareals begonnen, das Gemeinde und Kurverwaltung gemeinsam mit der Stralsunder Landschaftsarchitektin Kirsten Fuß und dem Göhrener Bauunternehmer Askold Falk entwickelt und realisiert haben. 100 000 Euro hat die neue Spiellandschaft gekostet, die zu 85 Prozent mit EU-Mitteln gefördert wurde. Es ist im Ostseebad Baabe der dritte Spielplatz neben dem am Haus des Gastes und dem am Hafen.

Kleiner Wermutstropfen: Die alten Boote am einstigen Fischerplatz sind verschwunden. Wind und Wetter hatten an ihnen derart genagt, dass sie marode wurden. Liebhaber hatten sich noch ein paar Teile abgeholt, das Gros der Gegenstände aber musste entsorgt werden.

Zur Galerie Der neue Spielplatz in Baabe ist thematisch an die Fischerei angelehnt

Küstenfischermuseum war marode

„Vor 20 Jahren standen wir schon einmal hier und haben das Küstenfischermuseum eröffnet, um die Fischer zu ehren“, erinnerte Bürgermeister Hartwig Diwisch an die Vornutzung des Geländes. Die Gemeinde hatte viel Geld in den Erhalt des Freilichtmuseums gesteckt. Und hätte noch mehr investieren müssen.

Statt der Restaurierung der Boote und dem Bau einer Überdachung für zusammen 100 000 Euro hatte sich die Gemeindevertretung schließlich für den Neubau eines maritimen Spielplatzes für den Nachwuchs im Ort und dessen Gäste entschieden. „So ehren wir die Fischer trotzdem“, meinte der Bürgermeister. Und die Boote könnten nun von den Kindern sogar geentert werden.

Donnerkeil auf dem Spielplatz gefunden

„Der Spielplatz gefällt mir“, sagte Rosalie sofort. Auch Pius war begeistert. „Toll!“, so sein Urteil beim gemeinsamen Toben mit den Spielgefährten. Juli fand sogar einen kleinen Donnerkeil im steinigen Boden des Areals und zeigte ihn ganz stolz. Im Anschluss gab es für alle Lütten noch ein Eis.

Für die Kinder der Baaber DRK-Kita war das Kindertagsprogramm schon morgens gestartet. Die Mädchen und Jungen wanderten nach Sellin und stiegen dort am Kleinbahnhof in den Rasenden Roland ein, um bis zur Station Philippshagen zu fahren. Nach einer Rast im Wald stand schließlich die Spielplatzeröffnung auf dem Plan.

„Wir hatten den Eltern und Kindern vorher nicht gesagt, wohin der Ausflug geht. Es war eine gelungene Überraschung“, freute sich Kitaleiterin Katrin Bugenhagen. Zum Mittagessen mit Pommes und Bratwurst ging es dann noch mit der Ortsbahn zum „Ostwind“ im Kurpark. Für die Krippenkinder der Einrichtung gab es an ihrem Ehrentag ebenfalls reichlich Spiel und Spaß, unter anderem beim Entenangeln und Seifenblasen.

Von Gerit Herold