Bergen

Auf dem Gelände des neuen Aldi in Rotensee wird derzeit noch tüchtig gewerkelt: Während am Eingang Sicherungen an den Türen verkabelt werden, rollen im hinteren Bereich die Lieferanten mit neuer Ware vor, auf den extralangen Warenbändern an der Kasse liegen noch Bohrmaschinen und Pläne.

Am Donnerstag um 7 Uhr früh soll große Eröffnung sein. „Das schaffen wir. Kein Problem“, ruft Aldi-Mitarbeiterin Antje Oldag lachend über die Schulter.

Viel Platz zum Ausweichen

Auch Filialleiterin Fanny Grunow strahlt über das ganze Gesicht, die Freude über die Wiedereröffnung ist ihr anzusehen. Seit 2015 ist sie Filialleiterin bei Aldi, zunächst in der zweiten Filiale in Bergen im Famila, in den vergangenen Jahren absolvierte sie noch weitere Stationen unter anderem in Sellin und Stralsund. „Ich persönlich finde die Großzügigkeit des neuen Hauses am besten“, sagt sie. „Die Gänge sind so schön breit, da kommt man ganz locker aneinander vorbei.“ 1030 Quadratmeter stehen in dem Neubau zur Verfügung, dazu eine Deckenhöhe von 3,50 Metern, bodentiefe Fenster und eine Kundentoilette sind weitere bauliche Merkmale.

Der neue Aldi-Markt in Bergen Rotensee eröffnet am 19. August Quelle: Anne Ziebarth

Der Rundgang beginnt mit dem Frühstück

Doch was erwartet die Kunden denn nun im neuen Aldi? Der Verkaufsleiter der Regionalgesellschaft Aldi Jarmen nimmt uns mit auf einen kleinen Rundgang. „Wir starten beim Frühstück“, sagt Giovanni Wilde und startet in den ersten Gang, „Hier gibt es alles vom Kaffee über Müsli über Brot von unserer Backstation, dann kommen Kekse und Brotaufstriche.“ Der Stil der Einrichtung ist schlicht, sieht aber nicht nach Discountern früherer Zeiten aus. „Wir haben bei Aldi eine Zeitlang ein Konzept ausprobiert, nach dem wir uns optisch etwas mehr dem Supermarktprinzip angenähert haben“, beschreibt Wilde. „Haben uns dann aber entschlossen, die Sachlichkeit wieder in den Fokus zu stellen, das war unseren Kunden dann doch etwas zu bunt, zu viel.“

Die Stationen mit Aktionsware finden die Kunden im Gang vor den Kassen. Quelle: Anne Ziebarth

Jüngere Kunden wollen Nachhaltigkeit

Weiter geht der Rundgang, viel Platz für Obst und Gemüse, dann folgen Backwaren, Fisch- und Wurstbereiche. Und: Eine große Abteilung mit vegetarischen Produkten. „Das ist ein Trend den wir seit Langem beobachten und den wir auch versuchen immer mehr bei uns abzubilden“, sagt Wilde. „Gerade die jüngeren Kunden wollen Produkte, die tierwohlzertifizert sind, Bioprodukte und Produkte, die auf Nachhaltigkeit setzen.“ Ein Spagat? Immerhin ist Aldi als der Discounter bekannt, der mit Tiefstpreisen wirbt.

Der neue Aldi in Bergen Der Neubau wird eine Verkaufsfläche von 1.030 qm mit separatem Leergut- und Backwarenraum haben. Wie Aldi mitteilt, wird der Markt energetisch aktuellen Standards entsprechen: Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach versorgt die Filiale mit Strom. Die Abwärme der Kühlwandregale wird zum Heizen genutzt. So kommt der neue Markt dank einer CO2-Integralanlage ohne fossile Brennstoffe aus. Die Filiale in Bergen Rotensee an der B196 wird Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet haben. Zunächst werden zehn Mitarbeiter hier beschäftigt sein, es werden aber noch weitere Kräfte zur Verstärkung gesucht.

„Wir haben immer auch alternative Produkte im Angebot“, so Wilde. „Aber in puncto Tierwohl gibt es ein festgesetztes Datum. Bis 2030 wollen wir das gesamte Frischfleischsortiment auf die Kategorien 3 und 4 umstellen, das sind die Kategorien Außenklima und Premium.“ Trotzdem sollen die Preise bei Aldi niedrig bleiben. „Wir kaufen in vielen Bereichen gemeinsam mit Aldi Süd ein“, sagt Giovanni Wilde. „Da können wir schlicht durch die Menge im Einkauf günstige Preise anbieten.“

Die Regale sind genau an die Kartons angepasst – so steht nichts über, erklärt Giovanni Wilde, der Verkaufsleiter der Aldi-Regionalgesellschaft Jarmen. Quelle: Anne Ziebarth

Bürgermeisterin Anja Ratzke an der Kasse

Der Rundgang führt schließlich durch die Getränkeabteilung zu den Aktionsangeboten – hier liegen dann die Non-Food-Angebote aus den aktuellen Prospekten, Getränke und Tiefkühlware. Drei Kassen stehen bereit – extralange Transportbänder, allerdings keine Sammelbereiche hinter der Kasse. Zügiges Einräumen ist angesagt.

An der Kasse wird am Donnerstag bei der Eröffnung übrigens niemand anderes sitzen als Anja Ratzke, die Bürgermeisterin aus Bergen. Sie hat sich bereiterklärt, unterstützend einzugreifen, wenn es für den guten Zweck ist. Die Summe, die die Bürgermeisterin innerhalb einer festgelegten Zeit „abkassiert“, spendet Aldi an das Technische Hilfswerk in Bergen.

Auf dem Gelände wird noch gebaut – die anderen Fachmärkte eröffnen im September. Quelle: Anne Ziebarth

Programm zur Eröffnung

Außerdem ist noch einiges an Programm für Donnerstag geplant. Ein 500-Euro-Einkaufsgutschein wird verlost, zudem gibt es Bratwurst, Kinderprogramm und sogenanntes Sign-Spinning, eine Trendsportart aus den USA, bei der Schilder durch die Luft gewirbelt werden. Die anderen Geschäfte auf dem Gelände folgen erst im Herbst, ab Ende September sollen hier Woolworth, Kik, Tedi, Rossmann, Sparkasse, Futterhaus und eine Apotheke öffnen.

Von Anne Ziebarth