Jedes Jahr werden junge Rehe, Hasen und Bodenbrüter getötet, wenn Landwirte ihre Wiesen mähen. Die Tiere suchen Schutz im hohen Gras und werden vom Mähdrescher erfasst. Es gibt für die Bauern auf der Insel Rügen Hilfe aus der Luft, damit das nicht mehr passiert. Mit Drohnen, die mit Wärmebildtechnik ausgestattet sind, werden die Ackerflächen systematisch abgesucht. Wird ein Tier erspäht, wird es gerettet, bevor Stunden später der Traktor über diese Fläche fährt.

Diese Aktion hat der hiesige Jagdverband in der Vergangenheit erfolgreich umgesetzt und arbeitete die vergangenen beiden Jahre eng mit dem Drohnenpiloten Sven Lamprecht aus Bergen zusammen. So auch 2021. Jetzt packt die Jägerschaft aber noch eine Schippe drauf und lässt Rüganer zu Drohnenpiloten ausbilden. Ergänzt mit eigener Technik soll nun ein noch größerer Teil der Insel abgeflogen werden können.

Drohnentechnik ausbauen

Laut Schätzungen der Deutschen Tierschutz-Stiftung fallen in Deutschland durch Mahd und Ernte mehr als 500 000 Wildtiere jährlich zum Opfer, ­darunter knapp 100 000 Rehkitze. Die Jägerschaft der Insel Rügen und Hiddensee macht deshalb auf die verheerenden Wildtierverluste aufmerksam und ruft weiterhin zur Spende auf. „Wer einmal gesehen hat, wie einem Jungtier die Läufe abgetrennt wurden, bekommt diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Es ist kein schöner Tag, wenn man als Jäger gerufen wird, um das leidende Tier von seinen Qualen zu erlösen“, sagt Thomas Nießen, Vorsitzender des Jagdverbandes Rügen.

Ziel der Jägerschaft soll es deshalb sein, die Drohnentechnik auf Rügen intensiver einzusetzen und auch auszubauen. Das ist in diesem Jahr gelungen. Geld von Sponsoren, rund 10 000 Euro, hat dafür gereicht, dass zwölf Tierfreunde der Insel zu Drohnenpiloten ausgebildet wurden und noch werden. Und, dass vor allem die kostenintensiven Drohnen angeschafft werden konnten. „Mir war wichtig, nicht nur ein oder zwei Leute während der Mahd zur Verfügung zu haben, sondern so viele, dass wir damit einen großen Teil der Insel abdecken können, auch an einem Tag an unterschiedlichen Orten sein können“, sagt er.

Piloten werden online geschult

Ein Großteil der Ausbildung läuft derzeit. Die Teilnehmer können coronabedingt von zuhause aus die Schulungsvideos ansehen und auch online die Prüfungen ablegen. „Wir arbeiten mit einem der führenden Unternehmen zusammen, die diese Schulungen anbieten, die auch vom Deutschen Luftfahrtamt als Ausbildungs- und Prüfungsstätte akzeptiert sind“, so Thomas Nießen.

Vor jedem Flug gibt der Drohnenpilot die Koordinaten ein, die sein Fluggerät abfliegen soll. Mehrere Hektar können innerhalb weniger Minuten überflogen werden. Quelle: Mathias Otto

Dem Vorsitzenden ist wichtig, dass diese Aktionen eng mit den Landwirten der Insel ausgeführt werden. Sie würden unter einem enormen wirtschaftlichen Druck stehen. Ihre Technik wird immer größer und daher müsse man mit immer mehr Verlusten rechnen. „Deshalb wollen wir gemeinsam an einem Strang ziehen, die Verluste durch die Mahd zu reduzieren.“ Landwirte sollten deswegen Kontakt zu den regionalen Jägern suchen und die Einsätze abstimmen.

Thomas Nießen, Vorsitzender des Jagdverbandes Rügen: „Ziel der Jägerschaft ist es, verstärkt Drohnen einzusetzen.“ Quelle: Mathias Otto

In diesem Zusammenhang möchte er dafür sensibilisieren, dass Landwirte ihre Technologie anpassen. Er verweist dabei auf den Ratgeber der Deutschen Wildtier Stiftung. Hier geht es um Zeiten, wann gemäht werden sollte, um die Art des Mähens, also möglichst von innen nach außen sowie um einen „guten Draht“ zwischen Landwirten, Jagdpächtern und ortskundigen Naturschützern. In diesem Ratgeber gebe es viele Ansätze, Wildtiere zu retten.

Ausbildung für Jagdhunde

Auf Rügen ist das Projekt noch lange nicht auf seinem Höhepunkt angelangt und soll in den nächsten Jahren intensiviert und weiter ausgebaut werden. Das Ziel von Thomas Nießen ist, dass vier bis fünf Drohnen jedes Jahr zur Mahd über die Felder kreisen. Nächster Punkt ist eine spezielle Ausbildung für Jagdhunde, die gezielt dafür eingesetzt werden können, Bodenbrütergelege zu finden, um diese auch zu sichern und schützen.

An Pfingsten wurde auf Rügen mit der Mahd begonnen, somit auch mit der Wildtierrettung. Die ersten Kitze sollen laut Jagdverband schon seit mehr als zwei Wochen gesetzt worden sein. Ebenfalls Junghasen, die seit März auf den Feldern aktiv sind. Sie halten sich dort während der ganzen Vegetationszeit bis in den Oktober hinein auf.

Jagdverband bittet um Unterstützung

Thomas Nießen macht darauf aufmerksam, dass die Landschaft freigehalten werden soll von Spaziergängern, Hundebesitzern oder Reitern. Sie sollen sich speziell in der nächsten Zeit nicht querfeldein bewegen. „Die Kitze liegen jetzt. Sie haben keine Chance zu flüchten. Jede Beunruhigung stellt ein erhebliches Konfliktpotenzial dar. Etwa, dass die Ricken wegziehen“, sagt er.

Zur Absicherung der finanziellen Aufwendungen und zur Erweiterung einsetzbarer Drohnen inklusive Piloten bittet der Jagdverband weiterhin um finanzielle Unterstützer für die kommenden Jahre. Spendenkonto: Empfänger: Jagdverband Rügen; IBAN: DE31 1309 1054 0006 5564 50; BIC: GENODEF1HST; Verwendungszweck: Gegen den Mähtod

