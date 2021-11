Rügen: So startet der Bürgermeisterwahlkampf in Bergen

Bergen

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Während im Land und Bund die Koalitionsverhandlungen in vollem Gange sind, werden auf der Insel Rügen die nächsten Wahlen vorbereitet. Die Bürgermeisterwahlen stehen an. Unter anderem wird in der Stadt Bergen gewählt. Hier kann es auch ab sofort beginnen, denn der Termin für die Wahl steht.

Laut Kommunalwahlgesetz darf die Wahl frühestens sechs Monate und muss spätestens zwei Monate vor Ablauf der Amtszeit durchgeführt werden, also zwischen dem 10. April und 31. Juli 2022. Die Stadtvertreter einigen sich auf den 8. Mai, den zuvor die Verwaltung vorgeschlagen hatte. Damit steht der Termin fest und der Wahlkampf in Bergen kann beginnen.

Bürgermeisterwahl ohne Gegenkandidaten

Wer sich zur Wahl gegen die amtierende Bürgermeisterin stellen wird, steht noch nicht fest. Bisher sind zwar noch keine Vorschläge eingegangen, doch nach OZ-Informationen sollen mehrere Kandidaten in den Startlöchern stehen. Eine Wahl wie 2015, als nur zwei Kandidatinnen antraten, oder sieben Jahre zuvor, als die damalige Bürgermeisterin ohne Gegenkandidaten das Amt weiter ausführen konnte, werde es im kommenden Jahr wohl nicht geben.

Bei der vergangenen Wahl am 26. April 2015 war Anja Ratzke (parteilos), die zuvor seit 2009 in der Kommunalpolitik der Stadt tätig war, die Herausforderin. Andrea Köster (CDU), die seit 1991 Bürgermeisterin war, musste sich an diesem Wahlsonntag der Herausforderin geschlagen geben. Von den 11 874 Wahlberechtigten stimmten 2568 für Ratzke, 2119 für Köster. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 39,92 Prozent.

Die Herausforderin

Die Herausforderin für die Wahl im Mai: Die amtierende Bürgermeisterin Anja Ratzke war vor ihrer Zeit als Bürgermeisterin der Stadt Bergen Gewerbetreibende, hatte einen Laden für Kinderbekleidung und Spielzeug in der Bergener Innenstadt. Sie wuchs in West-Berlin auf und kam der Liebe wegen nach Bergen. Sie ist verheiratet und Mutter dreier Kinder.

2010 wurde sie Mitglied der CDU, bereits ein knappes Jahr später stellvertretende Kreisvorsitzende ihrer Partei. Im Kreisvorstand leitete sie die Arbeitsgruppe Bildung, sie war in dieser Zeit Mitglied im Landesfachausschuss Bildung der CDU. Stadtvertreterin war Anja Ratzke seit 2009, bis 2014 war sie stellvertretende Vorsitzende im Verkehrsausschuss.

Aus Protest gegen die Politik der Fraktion der CDU in Bergen trat sie im Dezember 2014 aus der Partei aus. „Es gibt viele engagierte Leute in der CDU“, sagte sie damals. „Allerdings haben meine Vorstellungen von christlich-demokratischen Werten nichts mit denen der Mitglieder der Bergener CDU-Fraktion zu tun.“

Von Mathias Otto