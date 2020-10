Bergen

Handwerkliche Begabung, ein früher Schulabschluss und viel Freude an der Arbeit: Das sind zwei wichtige Zutaten, die Tobias Kreim aus Bergen zu Rügens jüngstem Inhaber von zwei Meistertiteln im Handwerk gemacht haben. Der 21-Jährige baut in Bergen eine neue Halle und wagt auf der Insel als Zimmermeister und Dachdeckermeister den Schritt in die Selbstständigkeit. Er steht in den Startlöchern und legt jetzt richtig los.

Er kommt aus einer Handwerkerfamilie. Sein Vater und sein Opa waren früher Fachmänner im Holzbereich. Und auch der Nachwuchs wollte schnell in diese Welt eintauchen. „Es gibt Fotos von mir von einer Zeit, in der ich noch nicht laufen konnte. Ich war bei meinem Vater auf dem Arm, der auf einem Dach stand“, sagt er. Auch wenn seine Eltern auf seine beruflichen Wünsche keinen Einfluss nehmen wollten, hat er sich dennoch für die Holzbranche entschieden.

Nebenjobs auf Baustellen

„Zu Schulzeiten habe ich schon auf dem Bau gejobbt, mal bei einer Maurerfirma, mal bei einem Dachdeckerunternehmen“, erinnert er sich. Hier entdeckte er die Leidenschaft für den handwerklichen Beruf. „Es ist einfach traumhaft, wenn ich an Häusern vorbeifahre und sagen kann: ,Hier habe ich mitgewirkt.’ Es ist das Greifbare, das Vollendete, was mich fasziniert. Es ist schön, am Ende eines Tages zu sehen, was ich geschafft habe“, sagt Tobias Kreim. Außerdem liebt er es, an den höchsten Punkten im Ort zu sein und über Städte und Dörfer zu blicken. „Der schönste Moment ist am Morgen, wenn die Sonne aufgeht und ich dann schon auf dem Dach bin. Es gibt nichts Schöneres.“

Nach seiner Schulzeit – er wuchs in der Nähe vom Odenwald auf und zog 2009 mit seinen Eltern auf die Insel Rügen – ging es in die Ausbildung. Mit seiner Firma war er größtenteils auf Rügen unterwegs, zur Berufsschule fuhr er nach Rostock. Ganz besondere Aufgaben konnte Tobias Kreim erledigen. Denn in Binz und Sellin wartete Bäderarchitektur auf den Azubi. „Ich erinnere mich noch an einen 120 Jahre alten Balkon, den wir saniert haben“, sagt er. Nach zweieinhalb Jahren konnte er frühzeitig seine Lehre beenden.

Unterstützung von der Familie

Dann ging es wieder nahtlos mit der Meisterschule in Kassel weiter. „Die Zeit dort war stressig, aber für meinen beruflichen Weg konnte ich viele Erfahrungen sammeln. Auch den einen oder anderen Hinweis von meinem Opa habe ich bekommen, bei dem ich in dieser Zeit wohnte.“ Mit dem Titel Zimmermeister war er noch nicht zufrieden und hängte die Meisterschule zum Dachdecker hintendran. Im Juli konnte er beide Meisterbriefe in den Händen halten. Alle Wege stehen seitdem für den jungen Mann offen.

Zusammen mit seinem Vater baute er seine künftige Werkstatt in der Bergener Ahornstraße. Acht mal elf Meter groß ist die Halle, natürlich mit vielen Holzelementen verbaut. Eine zweite ist noch in Arbeit. „Ich habe die alten Maschinen von meinem Vater bekommen, die er vorher in seiner Werkstatt hatte. Ich bin sehr dankbar, denn diese Anschaffungen hätten mein Budgetrahmen deutlich gesprengt“, sagt er.

Die ersten Aufträge

Hier werkelt der 21-Jährige seit einigen Wochen und hat bereits die ersten Aufträge erhalten. „Da ich jung bin, war dies meine größte Sorge. Ich dachte, aus diesem Grund könnte es schwierig werden, hier Fuß zu fassen. Den Auftraggebern war wichtig, welche Leistung dahinter steckt. Und hier kam ich von Anfang an gut an“, sagt er. Die ersten Kontakte zu Kollegen hat er ebenfalls geknüpft, mit denen er zusammen arbeitet, wenn größere Aufträge anstehen.

Seine Eltern sind stolz auf ihren Sohn und mit welcher Leidenschaft er an seiner beruflichen Laufbahn arbeitet. „Selbstständig sein heißt aber auch, selbst und ständig. Das muss er sich immer verinnerlichen. Er weiß aber auch, dass wir als Familie ganz dicht hinter ihm stehen und ihn unterstützen“, sagt sein Vater Joachim.

Im nächsten Jahr möchte Tobias Kreim einen Auszubildenden aufnehmen und mit ihm zu den Baustellen fahren. „Ich weiß, wie schwierig es für mich war, hier eine Lehrstelle zu finden. Ich möchte auch anderen Jungen die Möglichkeit bieten, diesen Beruf zu erlernen.“ Auch ein Beitritt in die Innung wäre für den zweifachen Meister denkbar.

Von Mathias Otto