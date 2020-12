Rügen

Ganz anders als sonst finden in diesem Jahr die Gottesdienste am 24. Dezember auf Mönchgut statt: unter freiem Himmel. Dazu war viel Vorarbeit vonnöten. „Wir haben nun aber Klarheit, dass die Gottesdienste stattfinden können und sind sehr froh. Das bedeutet sehr viel Vertrauen“, so Pastor Olav Metz. Umdisponiert werden musste allerdings kurzfristig coronabedingt der Gottesdienst um 17.30 Uhr in Groß Zicker. „ Weihnachten im Schafstall kann es leider nicht geben. Ich werde das Geschehen jetzt umgehend auf den Pfarrhof Groß Zicker verlagern“, kündigt Metz an.

Ansonsten steht das Programm für Heiligabend: Die Gottesdienste sind um 14.30 Uhr in Baabe auf der Freilichtbühne, um 15.30 Uhr vor dem Schulmuseum im historischen Ortskern von Middelhagen und um 16.30 Uhr an der Bernsteinpromenade in Göhren.

Stehgottesdienste mit „Schnutenpulli“

Die jeweiligen Bereiche werden abgesperrt sein. Jeder Teilnehmer muss einen „Schnutenpulli“ (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen, Abstand halten und seine Kontaktdaten hinterlassen. „Am besten, die Gäste haben diese zu Hause schon auf einem Zettel notiert und bringen ihn mit, um Gedränge oder Wartezeiten zu vermeiden“, so Metz.

Anmelden müsse sich aber kein Gottesdienstbesucher. Es seien wegen der Gegebenheiten mehr als 100 Teilnehmer erlaubt. Die Gäste dürfen allerdings nicht hin und her laufen, müssen bis auf wenige Ausnahmen stehen und sollten sich auf jeden Fall warm anziehen. Das Programm wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Neben einer kurzen Predigt wird auch die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Gemeinsam werden zudem einige Lieder gesungen. Kantorin Barbara Hesse begleitet den Gottesdienst an der elektrischen Orgel.

Videoaufzeichnungen im Internet ansehen

Wem der Gottesdienst unter freiem Himmel zu beschwerlich oder nicht möglich ist, muss trotzdem nicht darauf verzichten. Ab 12 Uhr findet dieser im Internet statt als Video – aufgenommen in der Kirche von Groß Zicker. Zu finden ist dieser auf dem youtube-Kanal „Kirchengemeinde Mönchgut-Sellin“.

In Sellin gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. Dezember, einen Gottesdienst mit Texten und Liedern um 11 Uhr in der Kirche. Maximal 50 Leute können diesem beiwohnen. Auch am 31. Dezember finden Gottesdienste in Kirchen statt: um 15 Uhr in Sellin, um 16 Uhr in Middelhagen und um 17 Uhr in Göhren.

Den Neujahrssegen können sich Gläubige am 1. Januar um 14.30 Uhr am Bakenberg in Groß Zicker am sogenannten Corona-Kreuz holen. Traditionell zwei Gottesdienste werden dann am 3. Januar angeboten: Der erste beginnt um 9.30 Uhr in der Kirche in Göhren, der zweite um 11 Uhr in der Kirche von Baabe.

Abgesagt hingegen sind die Gottesdienste, die für den 24. und 25. Dezember in der Zirkower Dorfkirche und im Binzer Kurhaussaal sowie auch in der Dorfkirche von Lancken-Granitz geplant waren, informiert Pastorin Christel Handt und begründet. „Ein Zusammenkommen zu vieler Menschen birgt ein zu großes Risiko.“ Mit Unterstützung der Kurverwaltung Binz wird ein Weihnachtsgottesdienst, den die Binzer Pastorin und Kantor Thomas Klee ohne Gäste in der evangelischen Kirche Binz gestalten, aufgenommen und ab 24. Dezember auf dem Binz-Kanal zu sehen sein.

Von Gerit Herold