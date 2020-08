Prora

Solveig Lindow ist von ganzem Herzen Rüganerin. „Ich wollte nie weg, weil die Insel für mich Heimat ist“, bekennt die 50-Jährige. Nach dem Schulabschluss machte sie eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau und managte dann das „Museum Prora“ bis zu seiner Schließung im Jahr 2006.

Danach arbeitete sie als Bürokraft bei einer Versicherungsagentur in Putbus und übernahm diese im März 2019. In der Freizeit ist die Mutter eines Sohnes Schatzmeisterin des Fördervereins „Residenz- und Rosenstadt Putbus“ und oft mit Hündin Tara in der Natur unterwegs.

Solveig Lindow und ihr Mann leben in einem Schwedenhaus in Lauterbach und sind begeisterte Wohnmobilfahrer, für die in diesem Jahr das Lieblingsziel Schweden wegen Corona ausfiel – die Reise ging stattdessen vom Stettiner Haff ins Brandenburgische. „Das war auch sehr schön“, sagt sie.

Von Christa Driest