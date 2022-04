Rügen: Sorge um den Feldhasen

Bergen

Ostern steht vor der Tür und damit die Frage im Raum: Wie geht es eigentlich dem Osterhasen? Die Zahl der Feldhasen in Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten dramatisch abgenommen. Auch wenn sich jüngsten Zählungen des Deutschen Jagdverbands zufolge manche regionale Populationen zu erholen scheinen: Die Zeiten, als die Langohren ein allabendlicher Anblick auf Wiesen und Äckern waren, sind längst vorbei.

Die gute Nachricht: Jäger in MV haben 2021 in den Fluren des Landes mehr Feldhasen gezählt als im Jahr zuvor. Über Felder, Wiesen und Äcker hoppelten demnach im Schnitt sechs Hasen pro Quadratkilometer. Das sei ein Tier mehr gewesen als 2020, sagte Frank Dabelstein vom Landesjagdverband.

Sechzehn Tiere pro Quadratkilometer

Besonders gut hätten sich die Feldhasen auf der Insel Rügen und in der Region um Wismar vermehrt. Aber: Die Population der Hasen liege auch mit den neuen Zahlen noch weit unter dem Bundesdurchschnitt von 16 Tieren pro Quadratkilometer. Dabei werde der Hase in MV kaum bejagt. Die meisten Tiere würden durch den Straßenverkehr getötet, erklärte Dabelstein.

Grundsätzlich seien die Lebensbedingungen der Feldhasen durch die intensive Landbewirtschaftung erschwert. Außerdem habe die Witterung großen Einfluss auf die Bestände. Nass-kühles Wetter wie zuletzt setze dem Nachwuchs massiv zu. Auch wenn die Population auf Rügen eine andere ist wie in anderen Landesteilen, nimmt die hiesige Jägerschaft die aktuellen Zahlen mit Sorge entgegen.

Jede Hundekotwiese ist artenreicher

„Eine der Hauptursachen für den Rückgang der Hasenpopulation ist die effektiver werdende und großflächig werdende Landwirtschaft“, schätzt Thomas Nießen, der Vorsitzende des Jagdverbandes Rügen/Hissensee, die Lage ein. Diese Tierart benötige zudem für seine Entwicklung optimale klimatische Voraussetzungen. Dazu gehöre ein trockenes Frühjahr. Nur so würden die ersten Junghasen durchkommen.

„Es gibt Flächen mit nur einer Kultur von 50 bis 100 Hektar und größer – jede Hundekotwiese in Berlin ist artenreicher als die Ackerfläche. Der Hase hat dort jedenfalls keine Chance, sich zu etablieren und zu entwickeln“, sagt er. Nicht nur die Landwirtschaft ist schuld an den Rückgängen, auch die Jagd auf Prädatoren spiele eine große Rolle. Das würde sich bei den Populationen von Hasen wie auch von Bodenbrütern widerspiegeln.

Anreize finanzieller Art

Nur durch ein vernünftiges Wildtiermanagement, also Eingriffe bei den Prädatorenbeständen, sei dieses Problem zu lösen – angefangen beim Fuchs bis hin zum Schwarzwild. Mit diesem Thema müsse sich der Jagdverband künftig gezielt auseinandersetzen.

Wichtig sei außerdem, dass Heckenstrukturen geschaffen werden. „Das bekommen wir nur hin, wenn wir Anreize auch finanzieller Art für die Landwirte schaffen. Die müssen die Flächen angrenzend an andere wertvolle Strukturen so gestalten, dass gerade in den Wintermonaten genügend Äsung und Deckung vorhanden ist“, so Thomas Nießen.

Von Mathias Otto