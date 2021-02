Mit den Einnahmen aus der Adventskalenderaktion werden in diesem Jahr Projekte unterstützt, die sich für die betroffenen Frauen und Mädchen stark machen und weitere Genitalverstümmelungen verhindern helfen.

Rügen: Soroptimistinnen erinnern an Schicksal verstümmelter Frauen

Soziales - Rügen: Soroptimistinnen erinnern an Schicksal verstümmelter Frauen

Soziales - Rügen: Soroptimistinnen erinnern an Schicksal verstümmelter Frauen