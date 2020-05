Rügen: Sparkasse künftig wieder in der Billrothstraße in Bergen

Bergen

Die Sparkassen-Filiale in der Billrothstraße 4 öffnet nach umfangreichen Bau- und Modernisierungsmaßnahmen am 18. Mai wieder ihre Türen. Das lange Warten habe sich gelohnt, meint Sprecherin Kati Ambrosat. „Die Filiale wurde komplett umgebaut und präsentiert sich hell und freundlich. Foto-Motive aus der Region schmücken die modernen Beratungsräume.“

„Unsere Kundinnen und Kunden werden überrascht sein, was aus unserer Filiale geworden ist“, freut sich auch Filialleiterin Tanja Schleusner. „Alle Beraterinnen und Berater sind jetzt auf einer Fläche konzentriert, da mit der Neueröffnung auch die Kollegen des Beratungscenters in das Erdgeschoss umziehen. Durch die Corona-Beschränkungen wird es aber wohl noch einige Zeit dauern, bis wir hier wieder normalen Kundenverkehr haben.“

Amtsgericht und DRK sind Untermieter

Als Folge der Fusion zur Sparkasse Vorpommern benötigte das Geldinstitut immer weniger Raum in ihrer Bergener Immobilie. Im September vergangenen Jahres suchte die Sparkasse Vorpommern einen Käufer für ihre Bergener Immobilie. Im September 2018 hatte es Gespräche zwischen Sparkassen und Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) gegeben.

Der Zwar war zunächst interessiert gewesen, weil die eigene Immobilie an der Putbusser Chaussee zu eng wurde. Dort arbeiten 30 Beschäftigte und an den beiden Standorten bei Famila und der Werkstatt an der Ringstraße weitere zehn. Weil jedoch Kaufpreis, Kosten für einen Umbau der Tiefgarage und Sozialraum zu teuer geworden wären, war die Controlling-Abteilung des Verbandes auf die Bremse getreten. So befindet sich die Immobilie noch immer im Eigentum der Sparkasse. „Wir haben für unser Objekt in Bergen momentan keine Verkaufspläne mehr“, sagt Kati Ambrosat.

Vor der Fusion zur Sparkasse Vorpommern wurde die Immobilie in Bergen mit etwa 5000 Quadratmetern Fläche allein von der Sparkasse genutzt. Zuletzt verteilten sich die Bänker auf etwa zwei Drittel des Gebäudes. Ein Drittel stand leer oder war für die Dauer der Renovierungsarbeiten am Gerichtsgebäude an das Amtsgericht vermietet. Den ersten Stock bezog die Verwaltung des DRK, für die es am Sitz in der Raddasstraße zu eng geworden war.

Persönliche Beratung nur in Notfällen

Von den ehemals 104 Mitarbeitern der Sparkasse blieben bis heute noch 36 übrig, die in der Sparkassen-Filiale und im Kompetenzcenter tätig sind. Weitere 25 Stellen der Kreditabteilung waren von Bergen nach Stralsund und Greifswald verlagert worden. Als Kaufpreis für die Immobilie sollen nach OZ-Informationen etwa sechs Millionen Euro im Raum stehen.

Tanja Schleusner ist Kunden und Mitarbeitern dankbar für die Geduld in der Bauphase, die deutlich länger gedauert habe als ursprünglich geplant. „Gern hätten wir diesen freudigen Anlass gemeinsam gefeiert, aber durch Corona wird es nun eine ‚stille‘ Eröffnung ohne Feier.“ Persönliche Kundenberatungen finden zurzeit nur statt, wenn es unbedingt notwendig ist.

Die Berater sind in erster Linie telefonisch und per E-Mail für ihre Kunden da. Mit der Neueröffnung in der Billrothstraße wird der Sparkassen-Standort in der Störtebekerstraße in Bergen-Rotensee künftig zur SB-Filiale mit Selbstbedienungsgeräten. Für den Umzug bleiben die Sparkassen-Filiale und das Beratungscenter in der Billrothstraße am 14. und 15. Mai geschlossen.

Von Uwe Driest