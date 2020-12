Gemeinsam mit dem Verein „KinderLachen009 Rügen“ will die Lokalredaktion Rügen der OSTSEE-ZEITUNG mit der diesjährigen Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ dafür sorgen, dass betroffene Familien Unterstützung erhalten. Wer bereits gespendet hat, erfahren Sie hier.

Tanja Schleusner (v.l.), Filialleiterin der Sparkassen-Filiale in der Billrothstraße 4 in Bergen, überreichte an Antje Coordt und Angelika Hoppmann vom Verein „KinderLachen009 Rügen“ einen Scheck über 1500 Euro. Quelle: Mathias Otto