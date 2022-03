Rügen: Spendentag und Ukraine-Herz an der Binzer Seebrücke

Binz

Am kommenden Sonnabend, dem 26. März, veranstaltet die Regionale Schule Binz einen Spendentag direkt im Herzen des Ostseebades. Ein großes ukrainisches „Selfie-Herz“ auf dem Seebrückenvorplatz soll die Blicke auf sich ziehen und zum Spenden aufrufen. Gegen eine Spende können sich Besucher direkt vor der Seebrücke mit dem großen ukrainischen Herzen in Szene setzen. Eine Auswahl an unterschiedlichen Statement-Tafeln unterstreiche dabei die persönliche Motivation. „Und schon kann das Selfie mit ‚Herz‘ als Friedenszeichen mit dem Binzer Schriftzug um die Welt gehen“, teilt die Schule mit.

Direkt neben der Seebrücke engagieren sich Schüler mit einem Kuchenbasar mit gesponserten Kuchen und Torten. Schüler, Eltern und die Lehrer haben in den vergangenen Tagen überlegt, wie sie auf die Situation rund um den Krieg in der Ukraine reagieren. „Das Helfen und das Bedürfnis der Schüler, damit umzugehen, stand im Vordergrund. Auch wenn unsere Schüler nicht direkt vom Krieg betroffen sind, ist es wichtig, eine Möglichkeit zu haben, etwas tun zu können“, so die Sozialarbeiterin Stephanie Lieschke.

Aktion startet um 12 Uhr

Ihr Ideenaufruf an der Schule stieß auf großes Interesse und bescherte bereits schulinterne erfolgreiche Aktionen und die zusätzliche Idee von einem Schüler – einen Spendentag für ganz Binz zu organisieren. Es wurde gebacken und gebastelt, gemalt und dekoriert, Flyer entworfen, gedruckt und verteilt. Nahezu alle Geschäfte legen Flyer aus und auch in vielen Büros sorgt auf den Pinnwänden der blaugelbe Flyer mit den vielen Herzen für engagierte Aufmerksamkeit. Binz ist bereit für seinen großen Spendentag.

Alle Beteiligten hoffen nun, dass das Engagement der Schüler auch bei den Binzern und ihren Urlaubsgästen zur Herzenssache wird. „Auch unsere Kinder hier brauchen das Gefühl, dass wir als Eltern und Gesellschaft zusammenstehen und in Krisenzeiten gemeinsam etwas tun“, teilt Familie Waechter aus Binz mit. Nette Gespräche bei Kaffee und Kuchen und das Signal, etwas gemeinsam gegen die Not in der Ukraine zu tun, sollte für jeden Binzer am Samstag, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr, ein wirklich schöner Anlass für einen Kurzbesuch an der Seebrücke sein.

Das große Ziel soll sein, die Aktion der Binzer Schulkinder zu unterstützen und den gesellschaftlichen Rückhalt für die junge Generation zu zeigen – gerade in dieser durch aufeinanderfolgende Krisen gebeutelten Zeit. Sämtliche Spenden dieser Aktion gehen direkt an die vom Land Mecklenburg-Vorpommern empfohlene Spendengemeinschaft „Deutschland hilft“.

Von mo