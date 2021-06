Rügen: Stadthafen wirbt mit neuem Outfit um Besucher

Sassnitz

„Anker lichten und volle Kraft voraus“, heißt es künftig für den Stadthafen Sassnitz. Die Stadt möchte dem Umstand Rechnung tragen, dass ihr Hafen zwar 70 Jahre lang Fischerei und Gütertransport diente, heute aber zu 80 Prozent touristisch genutzt wird. „Maritim und modern“ soll er nach dem Willen der Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft (HBEG) daher nun werden. Den Anfang machte schon mal ein neues, von der Bergener AP-Agentur erarbeitetes Marketingkonzept. Die Eigenschaften „maritim, modern und selbstbewusst“ sollen das neue Logo und der überarbeitete Webauftritt vermitteln.

Ein Bus der VVR wirbt künftig inselweit für einen Besuch der Hafenstadt Quelle: Uwe Driest

Im Logo verschmilzt der Anker mit dem Sassnitzer Wahrzeichen, seinem Leuchtturm, der am Ende von Europas längster Außenmole den Schiffen den Weg in den Hafen weist, so die Idee dahinter. „Zusammen mit der frischen Farbgestaltung symbolisiert das Logo den modernen Kurs, den der Stadthafen eingeschlagen hat, ohne seine Geschichte zu vergessen. Mit den leuchtenden Farben Orange und Türkis blickt der Stadthafen Sassnitz strahlend und positiv in die Zukunft.“

Linienbus wirbt für Hafenstadt

Thomas Langlotz, Geschäftsführer im Stadthafen Sassnitz, bringt es so auf den Punkt: „Mit der neuen Marke präsentieren wir uns nun als das, was wir sind: Ein Hafen mit Tradition und Zukunft, maritim und modern, authentisch und in der Region verwurzelt.“ Die grundlegende Neugestaltung umfasse aber nicht nur das Logo, sondern den gesamten Markenauftritt. Mit einem „Rundum-Schlag“ sollen auch bisherige Beschilderungen, Info- und Werbematerialien neu gestaltet werden. Der überarbeitete Webauftritt liefert auf einen Blick wichtige Informationen rund um das vielfältige Angebot des Stadthafens Sassnitz. Zukünftig sollen außerdem eigene Kanäle auf Facebook und Instagram hinzukommen. Nicht zuletzt gewann man die VVR dafür, einen 15 Meter langen Linienbus mit dem Logo und Motiven der Hafenstadt des Binzer Fotografen Mirko Boy zu gestalten. Der Bus fährt künftig auf den Linien 20, 21 und 22 entlang der Bäderküste.

Hafenmeister Heino Müller, Bürgermeister Frank Kracht, HBEG-Geschäftsführer Thomas Langlotz und Harm Sievers, Geschäftsführer Mukran Port, weihten mit Mitarbeiterinnen der HBEG den neuen Lounge-Bereich ein. Quelle: Uwe Driest

„Der Stadthafen Sassnitz bekommt eine neue Identität, eine starke Identität. Der zeitgemäße Auftritt positioniert den Standort unter all den attraktiven Ausflugszielen auf Rügen als etwas Neues und Eigenständiges. Sassnitz lädt Einheimische und Touristen vom Festland oder von See kommend ein, seinen Stadthafen zu besuchen, seine vielfältigen Freizeit- und Kulturangebote zu nutzen und zu verweilen,“ sagt Frank Kracht, Bürgermeister der Stadt Sassnitz, die alleiniger Gesellschafter des Stadthafens ist.

Masterplan für Hafengebiet

Doch nicht nur visuell geht der Hafen neue Wege. Die Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Sassnitz arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung des Standorts, etwa durch ein ganzheitliches Gastronomiekonzept, Besucherleitsysteme sowie kinder- und familienfreundliche Angebote. Das soll nicht nur Touristen ansprechen, sondern auch Einheimischen neue Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bieten. Dazu zählen auch Veranstaltungen wie die Sassnitz Sail, die vom 13. bis 15. August 2021 stattfinden wird.

Von Uwe Driest