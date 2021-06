Rügen: Stippvisite auf dem Notfallschlepper „Bremen Fighter“

Sassnitz

Sie ist die Neue an der Westmole: Eigentlich sollte die „Bremen Fighter“ hier schon im Januar festmachen. Wegen der umstrittenen Vergabe des Auftrags zog sich der Einstand des neuen Notfallschleppers in Sassnitz noch hin. Seit März liegt er im Stadthafen – und hatte bislang noch keinen Einsatz. Wird es den Seeleuten an Bord – die Mindestbesatzung besteht aus acht Mann – nicht langweilig? Kapitän Stefan Haase winkt ab: „Hier ist immer was zu tun.“ Die Ausrüstung muss in Schuss gebracht und instandgehalten werden, die Maschinen brauchen ständig Wartung und den Ernstfall müssen die Männer auch wieder und wieder trainieren, damit beim Einsatz draußen auf See alles glatt geht.

Thorsten Bechtloff ist der Leiter der Maschinenanlage auf dem Notfallschlepper „Bremen Fighter“ Quelle: Maik Trettin

Nein, sagt der Kapitän, so viel wie in der Handelsschifffahrt kommt man auf einem Schlepper natürlich nicht herum. Er hatte einst auf einem Containerschiff den Hut auf und fing auf einem Schlepper als Erster Offizier an. Was wie ein Abstieg aussehen mag, ist in Wirklichkeit eine Herausforderung für jeden Seemann. Selbst ein erfahrener Nautiker fange auf einem Schlepper praktisch bei Null an. Heißt: Wer vorher Kapitän war, kann nicht sofort in gleicher Position auf einem Schlepper arbeiten. Er muss erst Erfahrungen sammeln und sich seine Sporen verdienen. „Denn du machst genau das, was du als Kapitän auf einem großen Schiff immer verhindern musstest.“ Schlepperbesatzungen fahren dicht an andere Schiffe heran und dabei riskante Manöver, die alle anderen Crews tunlichst vermeiden. Sie bewegen sich häufig in einem Grenzbereich, bei dem jeder kleine Fehler fatale Folgen für das Schiff und die Mannschaft haben kann. „Wir fahren da, wo es gefährlich ist“, sagt Stefan Haase. „Das liegt ja in der Natur der Sache.“ Und weil Schlepper im Vergleich zu anderen Schiffen ziemlich klein sind, geht es bei Wind und Wellen dort auch rauer zu.

Dave Konschak, Erster Offizier auf dem Notfallschlepper „Bremen Fighter“, präsentiert den armdicken, über einen Kilometer langen Schleppdraht. Ein Meter dieses Drahts wiegt 18 Kilogramm. Quelle: Maik Trettin

„Schleppen ist ein Handwerk“, sagt auch der Erste Offizier, Dave Konschak. Der junge Rostocker beherrscht es ziemlich sicher. „Trainiert“ hat er auf Hafenschleppern in Bremen und Hamburg. Jetzt gehört er zur Besatzung, die sich in einem ganz unterschiedlichen Rhythmus abwechselt. Mancher bleibt zwei Wochen an Bord, mancher sechs, je nach den Festlegungen seines alten Tarifvertrags, den er aus seinem bisherigen Berufsleben mitbringt. Dadurch gibt es keine zwei festen Teams, sondern immer neue Konstellationen. Spannend findet das Kapitän Haase, weil man immer mit anderen Leuten zu tun habe. In jedem Fall aber ist ein Koch an Bord, der sich um die gute Laune der Männer kümmert.

Mit diesem Gerät lässt sich der Umgang mit dem Leinenschussgerät üben. Durch Druckluft schießt die Besatzung des Notfallschleppers „Bremen Fighter“ ein Seil an Bord eines havarierten Schiffes. Quelle: Maik Trettin

Die haben jede Menge Technik an Bord, um einem Havaristen auf See helfen zu können. Vor allem lagern dort jede Menge Taue und Seile. Eine Schleppverbindung zu einem anderen Schiff herzustellen, ist die Königsdisziplin eines Notfallkreuzers. Begonnen wird dabei mit dem dünnsten Seil, bis schließlich der rund einen Kilometer lange Schleppdraht befestigt werden kann. Der Pfahlzug, eine Einheit, die die Stärke beim Schleppen angibt, liegt bei 100 Tonnen. Zum Vergleich: Die „Fairplay 25“, die bisher als Notfallschlepper in Sassnitz lag, hatte einen Pfahlzug von 60 Tonnen. Die zusätzliche Kraft wird die „Bremen Fighter“ gut brauchen können. Es seien immer größere Schiffe in der Ostsee unterwegs, heißt es von der Reederei Boluda.

Von Maik Trettin