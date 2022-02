Rügen

Jemand hatte sie auf dem Dachboden gefunden und mir ins Büro gelegt: Reste von Ausgaben der OSTSEE-ZEITUNG vom Juli 1961. Zwischen aufgeheizten Nachrichten – ab 13. August wurde bekanntlich die Mauer gebaut – stachen einige Meldungen ins Auge: Die zur Ankündigung der III. Rügenfestspiele in Ralswiek, die nach 1959 und 1960 erneut auf der Naturbühne am Jasmunder Bodden stattfanden.

Ein echtes Großereignis. Zur Aufführung der Ballade „Klaus Störtebeker“ von Kurt Barthel hatten sich viele Gäste aus Polen, der CSSR und Ungarn angemeldet. Erwartet wurden Mitglieder des in der DDR akkreditierten Diplomatischen Korps und Vertreter der internationalen Presse. In den beiden Vorjahren sahen schon 260000 Besucher das Stück. Die Besucher würden wieder von den grandiosen Massenszenen gepackt sein. Zum Rügen-Urlaub gehöre ein Besuch der Festspiele dazu und Störti sei noch lange nicht abgespielt.

Dies ist so geblieben. Ebenso das Zusammenspiel von Berufsschauspielern und Laien, denn unter den 150 Mitwirkenden sind auch heute immer viele Kleindarsteller von der Insel. In der OZ vom 29. Juli 1961 schrieb ein Reporter: „...ich weiß, dass sich die Begeisterung aller Mitwirkenden auf die Besucher übertragen und für sie eine bleibende Erinnerung sein wird.“ So war es, so ist es und so wird es auch hoffentlich bald wieder sein.

Von Gerit Herold