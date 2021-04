Rügen: Stoppt Großparkplatz am Göhrener Südstrand die Wildparkerei?

Göhren

Die Außenhülle des Sanitärgebäudes steht, das Gelände ist im Groben hergerichtet, doch noch riegelt ein Bauzaun die Zufahrt ab. Bis Ende Mai soll der Großparkplatz mit 120 Stellflächen am Göhrener Ortsausgang in Richtung Lobbe fertiggestellt sein.

Eigentlich schon zu Ostern aufmachen

„Eigentlich wollte ich schon zu Ostern aufmachen. Aber es ist ja keiner da, der da momentan drauffahren würde“, winkt Askold Falk ab. Wegen Corona sei der Druck etwas raus. Der Bauherr stellt wegen anderslautender Gerüchte klar: „Nein, hier entsteht kein Caravanplatz oder Wohnmobilhafen. Das geht laut Bebauungsplan auch gar nicht. Aber hier können auch einmal bis zu 15 Wohnmobile parken.“

Auf dem 0,6 Hektar großen Areal gegenüber dem Sportplatz werden 120 Stellflächen für Kraftfahrzeuge sowie 15 Stellflächen für größere Fahrzeuge geschaffen. Zudem wurde ein Sanitärgebäude errichtet mit Damen-, Herren- und Behinderten-WC sowie Babywickelecke. In allen drei Trakten wird zudem eine Dusche installiert. Der Innenausbau soll in Kürze abgeschlossen werden. Weiterhin wird es eine Tanksäule für Elektro-Fahrzeuge geben.

Tageskarte kostet acht Euro

„Ich will Qualität anbieten. Wer vom Strand kommt, kann dann hier auch duschen“, so Falk. Er ist noch am Tüfteln, wie das Toilettenhaus praktisch laufen soll – ob über Münzbezahlung oder QR-Code per Parkschein. Der Parkplatz soll jedenfalls 24 Stunden geöffnet sein. Geparkt werden kann stundenweise für je einen Euro. Eine Tageskarte kostet acht Euro, das 24-Stunden-Ticket über Nacht kostet 15 Euro.

Im letzten Sommer war ein Teil des Parkplatzes schon mal freigegeben und sehr gut angenommen worden. Doch das angedachte Konzept gehe bisher nicht wirklich auf. Denn der neue Autoabstellplatz soll dafür sorgen, dass mit den öffentlichen Stellplätzen das wilde Parken der Strandbesucher links und rechts der Gemeindestraße nach Lobbe gestoppt wird. Aber entlang der geschützten Birkenallee hätten wie eh und je zuhauf die Fahrzeuge zwischen den Bäumen gestanden, so Falk. Von einigen Bäumen sind inzwischen nur noch Stumpen zu erkennen.

„Wenn ich so einen Parkplatz baue, um ein geordnetes Parken durchzusetzen, dann muss ich auch konsequent sein“, wünscht sich Falk, dass Gemeinde, Ordnungsamt und Biosphärenreservat auch handeln. „Ich habe den Parkplatz nicht für mich gebaut, sondern weil die Gemeinde ihn wollte“, so der Göhrener.

Kritik am Bau von Anfang an

Der Bauunternehmer weiß, dass es Kritiker zu dem Projekt gibt. Schon als die Parkplatzpläne vor acht Jahren diskutiert und der Bebauungsplan dazu aufgestellt wurde, hatte es Gegenwind gegeben. Und auch die Entscheidung im Gemeinderat war äußerst knapp dafür ausgefallen. Kritiker glaubten weder an ein Ende der Wildparkerei noch daran, dass diese Parkplätze am äußersten Ortsrand das Zentrum vom Verkehr entlasten würden.

Also dass die Göhren-Besucher, die dort ihr Auto abstellen, mit dem Ortsbus oder zu Fuß das Ostseebad erkunden, wie es laut Verkehrskonzept der Kommune gedacht ist. Zudem befürchteten sie eine Versiegelung der Flächen. Seinerzeit wollte noch Lars-Carsten Volk das Vorhaben realisieren. Zuvor hatte der Göhrener der Gemeinde das Areal zum Kauf angeboten, die das Projekt zuerst selbst verwirklichen wollte.

Naturbelassener Stellplatz

Vor zwei Jahren hatte Askold Falk dann das Grundstück von Volk erworben, um das Konzept umzusetzen. Das gibt vor, dass der Parkplatz als Schotterrasenfläche errichtet wird. Inzwischen wurden auch 16 Bäume gepflanzt. Mehr, als die Auflage anfangs vorsah: Für jeweils zehn Parkflächen muss ein Baum gepflanzt werden. Außerdem wurde für Amphibien eine sogenannte Leiteinrichtung gebaut. „Es soll ein naturbelassener Stellplatz sein. Hier ist nur versiegelte Fläche, wo es sein muss: am Toilettenhaus und an den Behindertenparkplätzen“, so Askold Falk.

Von Gerit Herold