Bergen

Die Straße der DSF in Bergen wird im Zuge der aktuell laufenden Bauarbeiten zu Beginn der kommenden Woche voll gesperrt. Dies werde am Montag, dem 11. Oktober, und am Dienstag, dem 12. Oktober, der Fall sein, kündigt Michael Lang, Sprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen, an.

Die Vollsperrung habe Auswirkungen auf den Busverkehr und führe zu weiteren Einschränkungen. Die Haltestellen Putbusser Chaussee, Haus der Dienste und Straße der DSF können an beiden Tagen nicht bedient werden.

Fahrgäste der Linie 30 werden gebeten, alternativ die Haltestelle Bergen Friedhof der Linien 20 und 24 zu nutzen. Ersatzhaltestelle für die Linie 32 (Stadtbus) ist Bergen Süd (Linie 31), es gelten dort die Abfahrtszeiten der Haltestelle Haus der Dienste.

Haltestellen werden nur bedingt angefahren

Der Abschluss der Straßenbauarbeiten in der Straße der DSF sei am 15. Oktober um 14 Uhr vorgesehen, teilt der VVR-Sprecher weiter mit. Außer an den beiden Tagen der Vollsperrung gelte bis dahin die Einbahnstraßenregelung in der Straße der DSF vom Tilzower Weg aus in Richtung Putbus.

Deshalb werden von den auf den Linien 30 und 32 verkehrenden Bussen die Haltestellen Straße der DSF und Haus der Dienste nur in Richtung Putbus bedient. In Richtung Bergen können Fahrgäste an der Haltestelle Bergen Friedhof aussteigen.

Von OZ