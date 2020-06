In Prisvitz hat das Stralsunder Straßenbauamt eine Baustraße erstellt, die nur eingeschränkt nutzbar ist. Die Bürgermeisterin kritisiert neben der Ausführung auch den Umgang mit der Gemeinde. Nun könnte ein Baustopp drohen.

Die Baustraße in Prisvitz wurde durch eine zusätzliche Platten-Spur so dicht an das Rasthaus herangelegt, dass sie nicht befahrbar ist. Quelle: Uwe Driest