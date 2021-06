Sassnitz

Es ist still und ruhig im Sassnitzer Westhafen. Der Wind weht so schwach, dass sich die Flagge am Heck der „Bremen Fighter“ kaum bewegt. Ohnehin würden die wenigsten Spaziergänger an ihr das Heimatland des Schiffes ablesen können. Antigua und Barbuda, den Inselstaat in der Karibik, kennen in der Regel nur Seeleute. Viele Schiffe fahren unter dieser sogenannten Billig-Flagge. Und zurzeit auch der neue Notfall-Schlepper, der seit März an der Westmole liegt.

Der ist größer und etwas moderner als die „Fairplay-25“, die bislang dort stationiert war. So geräuschlos der Wechsel in der Öffentlichkeit auch vollzogen wurde: Er hat zu einem Rechtsstreit zwischen der Hamburger Fairplay-Gruppe und der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes geführt. Die Reederei wirft der Behörde mangelndes „Fair Play“ bei der Vergabe des Auftrags vor.

Bund hatte stärkeres Schiff gefordert

Notfallschlepper kümmern sich um havarierte Schiffe. Sie sind so etwas wie eine Mischung aus Pannenhilfe, Abschleppdienst und Feuerwehr auf dem Meer. An der deutschen Ostseeküste hat der Bund zwei Häfen ausgewählt, in denen die Schlepper liegen: Rostock und Sassnitz. Die Aufgabe übernehmen spezialisierte Schlepper-Reedereien. Man habe die Leistung turnusgemäß europaweit ausgeschrieben, heißt es knapp aus der Bonner Generaldirektion für Wasserstraßen und Schifffahrt. Dabei wurden die Anforderungen im Vergleich zur bisherigen Leistung offenbar erhöht.

„In der Ostsee sind immer größere Schiffe unterwegs“, sagt Boris Szczesik, einer der beiden für Deutschland zuständigen Geschäftsführer der spanischen Boluda-Gruppe. Die hat vor vier Jahren unter anderem eine deutsche Reederei übernommen und seitdem ihre Aktivitäten auf dem deutschen Markt verstärkt. Mit der „Bremen Fighter“ hat sie in Sassnitz ein Schiff stationiert, das vorher Schlepperdienste in der Nordsee geleistet hat, etwa wenn Bohrinseln oder Pontons von Meereswindparks bewegt werden müssen.

War allein der Preis entscheidend?

Die „Bremen Fighter“ ist größer und stärker als die „Fairplay-25“, die bislang in dieser Region der Ostsee als Notfallschlepper im Einsatz war. Das war auch in der Ausschreibung gefordert. Auf die hatten sich offenbar lediglich zwei Reedereien beworben: die Fairplay Towage Group aus Hamburg und die Bremer Tochter der spanischen Boluda Towage. Letztere bekam den Zuschlag, die Hamburger legten Widerspruch ein. Aus ihrer Sicht seien mehrere Regeln nicht eingehalten worden. „Das Wasser- und Schifffahrtsamt hat zum Beispiel bei seiner Entscheidung augenscheinlich ausschließlich den Preis priorisiert“, moniert der Fairplay-Geschäftsführer Walter Kollert.

Fairplay-Reederei wollte Schiff austauschen

Auch die Hamburger hatten für Sassnitz ein anderes Schiff, sozusagen ein Schwesterschiff der „Bremen Fighter“, vorgesehen, das die gestiegenen Anforderungen erfüllt. Die „Fairplay-25“ ist nach dem Abzug aus Sassnitz als Hafenschlepper in Wilhelmshaven unterwegs. Dass ein Mitbewerber mal die Nase vorn hat, damit müssen alle Reeder leben.

Doch in diesem Fall habe es sich die Behörde zu einfach gemacht: Bis auf den Preis sei das Angebot der Hamburger in allen Punkten besser gewesen als das der Boluda-Kollegen, schätzt Kollert ein. Man könne zum Beispiel auf erfahreneres Personal zurückgreifen als die spanische Gruppe, für die es der erste Notfallschlepper-Auftrag sei. Auf dem neuen Schiff der Hamburger sollte die Besatzung beschäftigt werden, die bislang in Sassnitz den Dienst auf der „Fairplay-25“ verrichtete.

Überhaupt: Die Personalfrage sorgt nicht nur bei Kollert und seinen Kollegen für Verbitterung. Mit 340 deutschen Seeleuten ist ihre Reederei nach eigenen Angaben neben Hapag Lloyd und TT-Line einer der größten Arbeitgeber in der Branche. Der Bund unternehme vieles, um die deutsche Seefahrt im Kampf gegen die Billig-Konkurrenz zu unterstützen. Unter anderem deshalb sei es bis dato auch undenkbar gewesen, dass ein Schiff, das im Auftrag einer deutschen Behörde unterwegs ist, nicht unter deutscher Flagge fahre. Das sei aktuell mit der „Bremen Fighter“ in Sassnitz aber der Fall.

Das Schiff werde sehr wohl eine deutsche Flagge bekommen, versichert Boluda-Geschäftsführer Bastian Dähnenkamp. Das Fahren unter ausländischer Flagge sei nur vorübergehend akzeptiert worden, weil die Vergabe des Auftrags nicht endgültig ist, sondern aufgrund des Widerspruchs der Fairplay-Reederei nur unter Vorbehalt steht. Im Februar war eine Zwischenausschreibung erfolgt, um die Stationierung eines Notfallschleppers in Sassnitz ab März zu sichern. Darin war das Fahren unter deutscher Flagge nicht mehr zur Bedingung gemacht worden. Und selbst wenn das Schiff in Deutschland registriert werde, heiße das nicht, dass auch deutsche Heuer gezahlt werde. „Theoretisch ist man nur zur Zahlung des Mindestlohns verpflichtet“, macht Walter Kollert deutlich. Und der liege deutlich unter der tariflichen Heuer.

Auch Standort Rostock wird neu besetzt

Aus diesem Grund hat sich auch die Bundesfachgruppe „Maritime Wirtschaft“ der Gewerkschaft ver.di an Land und Bund gewandt. Peter Geitmann ist selbst 20 Jahre lang zur See gefahren und hat gerade mit Vertretern der Seewirtschaft und des Bundes an einem maritimen Runden Tisch gesessen, um über die Zukunft der Branche zu sprechen. Was in Sassnitz passiere, sei beispiellos in der jüngeren deutschen Seefahrt: „Da sollen hoheitliche Aufgaben der Bundesrepublik von einer Besatzung und einem Schiff übernommen werden, die unter Billig-Flagge fahren! Das ist eine Katastrophe!“

Deutsche Flagge, deutsches Personal, deutsche Tarife – das sei bislang der Standard bei Schiffen, die im Auftrag des Bundes fahren. Geitmann und seine Kollegen von der Gewerkschaft befürchten, dass hohe Standards zugunsten eines niedrigeren Preises aufgegeben werden. Die Vergabe in Sassnitz könnte da erst der Anfang sein: Im Herbst soll die Stationierung des Notfallschleppers in Rostock neu ausgeschrieben werden.

Ausbildung von Schiffsmechanikern geplant

Auch die Ausbildung des Seemanns-Nachwuchses sehen die Gewerkschaft und die tarifgebundene Hamburger Reederei in Gefahr. Künftige Seeleute lassen sich auf solchen Schleppern besonders gut ausbilden, weil sie regelmäßig wieder den Hafen ansteuern, reichlich Platz an Bord haben und die Möglichkeit bieten, ganz unterschiedliche Manöver zu erlernen. Das weiß man auch bei der Boluda-Reederei. Auf der „Bremen Fighter“ sollen Schiffsmechaniker (die frühere Berufsbezeichnung lautet Matrose) ausgebildet werden, sagt Bastian Dähnenkamp.

Ob das Schiff der spanischen oder der deutschen Gruppe künftig bei Notfällen von Sassnitz aus in See stechen wird, entscheidet sich frühestens im Herbst. Am 1. September soll am Oberlandesgericht in Düsseldorf die erste mündliche Anhörung in dem Beschwerdeverfahren gegen die Vergabe durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsbehörde stattfinden, heißt es aus der Generaldirektion in Bonn.

Von Maik Trettin