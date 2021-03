Zudar

Jetzt geht es Peter und Lydia Schultz ums Prinzip. „Wir haben allen Bußgeldbescheiden widersprochen und gehen nun vor Gericht“, sagt Peter Schultz. Das Ehepaar war während des ersten Lockdowns im März vergangenen Jahres mit den Behörden in Konflikt geraten, weil es sich trotz Anordnung geweigert hatte, seinen Zweitwohnsitz in Zudar zu verlassen. Daher hatten die Eheleute zunächst eine Strafandrohung in Höhe von bis zu 25 000 Euro erhalten. Pro Person. Später sei dann aber ein Bußgeldbescheid über „nur“ 60 Euro eingegangen. Man habe ihnen zugute halten wollen, dass sie lediglich „fahrlässig“ gehandelt hätten.

Erst 25 000 Euro, dann 60 Euro und nun 500 Euro Strafe

Weil sie sich aber im Recht fühlten und sich überdies von Ordnungsamt und Polizei schlecht behandelt fühlten, hätten sie auch diesen nicht akzeptiert. Ein Stralsunder Richter wandelte daraufhin das Ordnungsgeld in eine Zahlung von nunmehr 500 Euro pro Person um. Die Eheleute hätten aus seiner Sicht keineswegs fahrlässig, sondern vielmehr vorsätzlich gegen die Landesverordnung verstoßen. So nahm die Spirale der Eskalation ihren Lauf. Weil Peter (82) und Lydia (66) Schultz als ehemalige Musiker der Deutschen Oper am Rhein gut vernetzt sind, berichteten mehrere Zeitungen und Fernsehsender von dem Fall.

Das Ehepaar verbringt seit fast 30 Jahren Jahren mehrere Monate im Jahr in seiner Zweitwohnung in Zudar. Als MV alle Urlauber und Zweitwohnungsbesitzer im März vergangenen Jahres wegen des sich ausbreitenden Coronavirus zur Ausreise aufforderte, blieben die beiden auf Rügen. Der Grund: Ihr Erstwohnsitz in Kerken am Niederrhein wurde zu jener Zeit saniert und sei nicht bewohnbar gewesen. Den Auftrag an die Handwerker hätten sie bereits vor dem Lockdown erteilt und geplant, solange auf Rügen zu bleiben.

Im Juni kommt es zum Verfahren

Das Ehepaar wollte sich weder der Anordnung beugen noch war es mit der Art und Weise der Kommunikation einverstanden. „Die haben uns am Telefon nur gesagt, dass wir 24 Stunden hätten, die Insel zu verlassen und den Hörer wieder aufgelegt.“ Auch die Polizeibeamten hätten sich unnötig barsch verhalten. „Niemand wollte uns unsere besonderen Umstände erklären lassen“, sagt Peter Schultz. Man habe ihnen lediglich mitgeteilt, dass man „einem Hinweis aus der Bevölkerung“ nachgegangen sei. Von wem der stammen könnte, habe er sich gedacht, als ihn ein Nachbar als „Lügner und Verräter“ bezeichnete. Peter Schultz wurde in Garz geboren und war 1963 über die zugefrorene Ostsee in den Westen geflohen.

Die gesamten Umstände seien es also gewesen, die das Ehepaar darin bestärkten, nicht einzulenken und ihre Sicht der Dinge zu Gehör zu bringen. Anfang Juni kommt es daher nun zum Verfahren vor dem Gericht in Stralsund.

Von Uwe Driest