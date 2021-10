Lohme

Welchen Wert hat die Machbarkeitsstudie zum Abstieg am Königsstuhl? Landrat Stefan Kerth hatte sie nach einem Beschluss des Kreistages in Auftrag gegeben und Anfang des Jahres präsentiert. Der Mainzer Geologe Professor Johannes Feuerbach kommt darin zu der Einschätzung, dass der Neubau einer Treppe möglich sei. Er schlägt zwei mögliche Varianten für das Bauwerk selbst und einen veränderten Trassenverlauf vor.

Die zahlreichen Befürworter des Neubauprojekts auf Rügen jubelten. Doch in Schwerin liest man das Papier offenbar ganz anders: Er könne die positive Sicht auf das Ergebnis der Machbarkeitsstudie nicht teilen, heißt es in einem Schreiben von Landwirtschafts- und Umweltminister Till Backhaus an Landrat Kerth.

„An Realisierbarkeit bestand nie ein Zweifel“

Die Schweriner bemängeln sinngemäß zum einen den Ansatz der Untersuchung. Bei der sei es um die technische Machbarkeit gegangen und um eine Schätzung der Baukosten. „An einer technischen Realisierbarkeit bestanden aber nie Zweifel, insbesondere wenn ein entsprechend hoher technischer Aufwand vorausgesetzt wird“, schreibt der Minister.

Nicht technische, sondern Haftungsfragen seien ausschlaggebend für die Sperrung und den Abriss der nach einem Hangrutsch zum Teil beschädigten Treppe gewesen. Der entsprechende Hangbereich zähle zu den gefährlichsten an der deutschen Ostseeküste. „Mit einem Abbruch von Teilen des Königsstuhls muss jederzeit gerechnet werden.“ Mit einem Neubau ziehe man Besucher in den gefährdeten Hang- und Strandbereich und müsse für deren Sicherheit garantieren.

Untersuchungen nicht gründlich genug?

Das Ministerium kritisiert außerdem, dass in der Studie die geologische Beschaffenheit des Areals nicht gründlich genug untersucht worden sei. Feuerbach greife lediglich auf das „geologische Normalprofil“ der Halbinsel Jasmund zurück und verwende nicht die vorhandenen spezifischen Unterlagen, die im Zuge des Baus des Nationalparkzentrums und des Königswegs bereits erstellt und genutzt wurden. Es bleibe offen, wie die bis zu zwölf Meter tiefen Verankerungen in dem Hang, der ein Gefälle von bis zu 45 Grad aufweise, hergestellt werden sollen – „und welche Eingriffe in den Naturraum dadurch verursacht werden.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Neubau in der Kernzone des Nationalparks dürfte aufgrund der erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft keine Aussicht auf eine naturschutzrechtliche Genehmigung haben. „Insbesondere ein Eingriff in die Unesco-Weltnaturerbestätte würde den außergewöhnlichen universellen Wert dieser Stätte in dem (...) Gebiet beeinträchtigen und damit keine Zustimmung von der Unesco erhalten können.“

Jörg Burwitz kämpft mit anderen Lohmern seit Jahren für den Neubau einer Treppe neben dem Königsstuhl, dem markanten Rügener Kreidefelsen. Quelle: Burwitz Udo

Bei der Lohmer Bürgerinitiative, die seit Jahren für den Abstieg kämpft, schüttelt man über diese Argumentation den Kopf. Jörg Burwitz erinnert an die im Bau befindliche Plattform am Königsstuhl, den so genannten Königsweg, der unmittelbar über der markanten Kreideküste errichtet wird. Der Mast, an dem die Brücke aufgehängt wird, werde ebenfalls im Boden des Nationalparks verankert, der Bau werde zumindest das Bild des Unesco-Welterbe beeinflussen und genauso wie die Treppe für Besucherverkehr sorgen, für den jemand haften müsse. „Aber dort gilt scheinbar ein anderes Recht“, sagt Burwitz mit deutlich hörbarer Ironie.

Der Sassnitzer Stadtpräsident Norbert Benedict (SPD) findet die Argumente des Landes gegen den Bau einer neuen Treppe am Königsstuhl schwach. Quelle: privat

Auch in Sassnitz überzeugt Backhaus offenbar nicht. „Die Argumente des Landes sind nicht sehr stark“, findet der Stadtpräsident Norbert Benedict. Auf Betreiben seiner SPD-Fraktion hatten die Sassnitzer Stadtvertreter Ende August den Bürgermeister beauftragt, einen Gesprächstermin der Fraktionen mit dem Ministerium, der Kreisverwaltung, dem geologischen Dienst des Landes und dem Nationalparkamt zu organisieren. Dort wolle man die Kritikpunkte erörtern. Eine Gesprächsrunde hatte Minister Backhaus zuvor angeboten, auf die Anwesenheit eines Gutachters aber ausdrücklich verzichtet, da vorwiegend rechtliche Fragen zu diskutieren seien.

Lohmer setzten dem Abstieg ein Denkmal

Es gebe deutlich mehr plausible Gründe für als gegen den Abstieg, findet Jörg Burwitz. Die Rettungskräfte hätten so gut wie keine Zugänge zum Strand und auch die zahlreichen Touristen suchten nach einem Ab- beziehungsweise Aufstieg am Hochufer. Die Gäste seien ohnehin da und suchten sich ihre Wege – und die seien meist noch gefährlicher und unsicherer als jede Treppe am Hang. Konrad Bonekamp ist Vorsitzender des Tourismusvereins in Lohme.

Seit die Treppe nach dem Hangrutsch 2016 gesperrt und mittlerweile abgerissen wurde, fragen Besucher immer wieder nach einem Zugang zum Strand unterhalb des Königsstuhls. Zusammen mit dem Hagener Bildhauer Thomas K. Müller entwickelte er im vergangenen Jahr die Idee für einen dauerhaften Protest: Aus Draht und Gips modellierten sie einen übermannshohen Königsstuhl, an dem eine Leiter lehnt und ein Protestschild mit der Aufschrift „Wir wollen den Königsstuhlabstieg zurück“. Die Skulptur habe man so konzipiert, dass sie gegebenenfalls auch zu einer Demonstration vor dem Schweriner Schloss mitgenommen werden könne, sagt Bonekamp.

Die Lohmer hätten sich für den Wiederaufbau einer Treppe ausgesprochen, die Sassnitzer mehrfach entsprechend positioniert und auch der Kreistag unterstütze das Ansinnen – nur im Land sträube man sich weiterhin. „Das hat offenbar weniger sachliche als vielmehr ideologische Gründe“, vermutet Jörg Burwitz.

Norbert Benedict war gerade auf Hiddensee. Dort gibt es die Treppe am Klausner. „Da funktioniert so ein Abstieg ohne große Diskussion.“ Auch andernorts seien solche Treppen keine Seltenheit. Der größte Teil der betreffenden Steilküste neben dem Königsstuhl sei seit Jahren stabil gewesen. „Es gibt so viele Ausnahmen. Warum soll das nicht auch in Sassnitz gehen?“, fragt sich der Stadtpräsident. „Darüber würden wir mit den Skeptikern gern ins Gespräch kommen.“

Das sieht der Landrat nicht anders. „Das Ministerium bewertet das Gutachten als Beleg, dass ein Abstieg kaum umsetzbar ist. Wir lesen darin das Gegenteil, halten den Abstieg weiterhin für technisch möglich und für touristisch sinnvoll. Klar ist aber auch, dass nur ein gemeinsamer Weg ans Ziel führen kann. Es wird daher demnächst ein Gespräch im Ministerium geben, bei dem der Landkreis seine Position nochmals darstellen wird“, sagt Stefan Kerth. Zudem werde er noch im November das Gespräch mit dem Nationalparkrat suchen, um auch von dieser Seite eine aktuelle Lagebeurteilung zu bekommen.

Von Maik Trettin