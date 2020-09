Rügen: Streit um Naherholungsgebiet

Buschvitz

Meistens geht es bei den Konflikten auf kommunaler Ebene um den Bau immer neuer Ferienwohnungen oder -häuser. Die Bürgermeisterin von Buschvitz aber macht sich gegen ein Projekt stark, das Naturschutz und Naherholung auf dem Gebiet der Gemeinde befördern soll und das ihr Vorgänger bereits in trocknen Tüchern wähnte. Werde das umgesetzt, könnten mehr Menschen den Ortsteil Stedar besuchen, als gut ist, befürchtet Stine Winter.

In den vergangenen Jahren war das ursprüngliche Niedermoor wieder vernässt worden, nachdem es zu DDR-Zeiten mittels eines Schöpfwerks weitgehend trockengelegt worden war. Das Wasser war durch einen Ringgraben um den Ossen herumgeleitet worden, woraufhin der Wasserspiegel um etwa 70 Zentimeter sank und der Ossen im Schlamm versank.

Anzeige

„Vernässung ist eine gute Sache“

Dass diese Konstruktion zurückgebaut wurde und das Wasser wieder durch den Ossen und in den Bodden fließt, begrüßt auch Stine Winter. „Die Vernässung ist eine gute Sache. Schließlich kommt dem Moor eine besondere Aufgabe für den Klimaschutz zu.“ Dabei hatte ihr Amtsvorgänger Malte Preuhs auch in dieser Sache zunächst Überzeugungsarbeit leisten müssen, weil Anwohner befürchtet hatten, dass ihre Keller volllaufen könnten. Preuhs war zugleich Vorsitzender des Landschaftspflegeverbands Rügen (LPV) gewesen, der das Projekt zur Förderung beim Land anmeldete.

Weitere OZ+ Artikel

Gemeinde beauftragte Anwaltskanzlei

Heutigen Bestrebungen des LPV, „das Moor touristisch zugänglich zu machen“, habe die Gemeinde eine Absage erteilt und das notwendige Einvernehmen verweigert, sagt Stine Winter. So solle der künftig durch das Moor führende Wanderweg nicht auf Pfählen ruhen, sondern sei als feste Konstruktion geplant. Aussagen zur Umweltverträglichkeit einer etwaigen „Verdichtung des Moores nach bereits erfolgter Wiedervernässung“ seien ihr nicht bekannt. Ohnehin hält sie einen acht Kilometer langen Wanderweg für überflüssig. „Zumindest im Sommer brauchen wir keinen befestigten Weg, um den Ossen zu umrunden.“

Kein Konzept für zusätzliche Parkplätze und Besucherlenkung

Auch wegen einer möglichen Belastung durch zusätzlichen Verkehr sorge sich der Gemeinderat. „Ein neues Naherholungsgebiet würde zu einer Parkplatzsituation führen, wie wir sie gerade am Bergener Nonnensee erleben“, glaubt Winter. „Die Straße durch Stedar wird schon zugeparkt, wenn nur eine Führung über die in der Nähe gelegene Halbinsel Pulitz stattfindet.“ Weder sei an zusätzliche Parkplätze noch an ein Konzept zu Besucherlenkung gedacht worden und dass Naturfreunde und Erholungssuchende mit dem Fahrrad anreisen, wie vom LPV behauptet, kann sie sich nicht vorstellen. Schließlich stört sich die Bürgermeisterin auch daran, „dass heimische Tiere wie Rotwild aus- und schottische Rinder und englische Ponys eingesperrt werden“. Auch zu diesem Thema seien ihr Gutachten nicht bekannt. Dass der Vorstand des LPV überhaupt Entscheidungen dieser Größenordnung habe treffen dürfen, bezweifeln die Bürgermeisterin und deren Anwälte.

Da es sich nunmehr um ein schwebendes juristisches Verfahren handele, ist LPV-Geschäftsführerin Sabine Bath zu keiner Stellungnahme bereit. Auch zur Frage, ob die Mitgliederversammlung den Beschluss des Vorstands kassieren und so das Vorhaben doch noch stoppen könne, wollte sie sich nicht äußern. Lediglich, dass „Gespräche mit der Gemeindevertretung ergebnislos verlaufen sind“, bestätigt Bath.

Verbandsversammlung soll neue Mehrheiten schaffen

„Dass man sich in der Gemeinde nicht einig war, wusste ich zum Zeitpunkt meiner Bewerbung gar nicht“, sagt Mathias Schilling. Der ist der Pächter der infrage stehenden Flächen, betreibt eine Rinderzucht auf der familieneigenen Insel Öhe, erhielt für die Erzeugung regionaler und nachhaltiger Produkte bereits mehrere Preise und wurde als „Unternehmer des Jahres“ vom Ostdeutschen Sparkassenverband sowie vom Wirtschaftsministerium ausgezeichnet. „Ich glaube nach wie vor an das Projekt und den Nutzen regionaler Produkte und Wertschöpfungsketten“, sagt Schilling. Zentrales Ziel des Naturschutzprojekts sei schließlich, die Landschaft durch Beweidung offen zu halten. „Wir haben einen Pachtvertrag mit dem LPV und ich gehe davon aus, dass der auch umgesetzt wird.“

Um offene Fragen zu klären und gegebenenfalls die bereits genehmigten Maßnahmen doch zu verhindern, beauftragte Bürgermeisterin Stine Winter nicht nur ein Anwaltsbüro, sondern sammelte bei elf Amtskollegen Unterschriften, um die Durchführung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des LPV zu erreichen. Auf der Versammlung am 12. Oktober sollen dann Fördermittelgeber, Bauamt und Biologen, Landwirte und Jäger Aufklärungsarbeit leisten.

Von Uwe Driest