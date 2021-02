Sassnitz

Der letzte Eintrag in dem Reiseportal klingt niederschmetternd: „Das vermutlich traurigste Schmetterlingshaus in Deutschland“, schrieben Gäste nach dem Besuch des Sassnitzer Schmetterlingsparks am 19. August 2019. Möglicherweise waren die Verfasser die letzten Besucher. Wenige Tage nach diesem Eintrag schloss das Haus für immer. Seitdem steht es leer.

Der Besitzer Peter Hain will es anderweitig nutzen: Handwerker und andere Firmenmitarbeiter, die vorübergehend auf Rügen arbeiten, sollen hier eine Unterkunft finden. Diese Idee hatte er bereits 2019 im Bauausschuss vorgestellt. Die Stadtvertretung billigte daraufhin, dass eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans angeschoben wurde.

Anzeige

Doch nun zeigte die Mehrheit der Stadtvertreter Hain und seinem Projekt die kalte Schulter. Mit zwölf Gegen-, drei Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde der Entwurf in der letzten regulären Sitzung des vergangenen Jahres abgelehnt.

Zukunft ohne Schmetterlinge

Wird aus dem Komplex nun vollends eine Ruine? Die Furcht davor scheint aus Sicht der Bauverwaltung nicht unbegründet. Leerstand und Vandalismus gingen oft einher. Beidem wolle man vorbeugen. „Sonst haben wir an der Stelle demnächst möglicherweise eine noch größere Baustelle als jetzt“, gab Wolfram Wahl aus der Bauverwaltung des Rathauses zu bedenken. Er und seine Kollegen hatten darum gebeten, das Thema erneut zu behandeln. Man habe einen Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans. Der vorgelegte Entwurf hatte aber keine Zustimmung gefunden. „Wie sollen wir nun weiterarbeiten?“ Einen Schmetterlingspark, wie seinerzeit im B-Plan vorgesehen, werde es an der Stelle nicht mehr geben. Das hatte Peter Hain mehrfach erklärt.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Jahr 2001 hatte die neu gebaute Einrichtung an der Straße der Jugend eröffnet. Sie war die erste und einzige ihrer Art auf Rügen – und damals ein Besuchermagnet. 40 000 Gäste wurde in den besten Jahren gezählt. Am Ende waren es nur noch 7000, zitiert Peter Hain die Statistik. Er hat jahrzehntelange Erfahrung beim Betreiben solcher Parks und deshalb 2004 auch den Sassnitzer gekauft, als sich dort wirtschaftliche Schwierigkeiten andeuteten. Dass Jahre später auch Hain an dieser Stelle aufgeben musste, habe mehrere Ursachen. Zum einen sei es sicher dem Zeitgeist geschuldet. Immer weniger Menschen wollten sich Zeit nehmen, um Tiere zu entdecken und zu beobachten. Es sei kein Disneyland mit Schmetterlingen, hatte er Kritikern entgegnet, die im Internet nach dem Besuch des Hauses monierten, dass sie nur wenige Falter gesehen hätten.

Stammpublikum fehlt auf Rügen

Ein Besuch im Schmetterlingspark sei kein Fünf-Minuten-Erlebnis, das man auf dem Weg von einer Attraktion zur nächsten mal eben so dazwischenschiebe. Aus diesem Grund hält Hain mittlerweile den Standort auf Rügen auch für ungeeignet. Hier konkurriere das Schmetterlingshaus mit den Angeboten der überwältigenden Natur. In den heißen Sommermonaten ziehe es die Gäste eher an die Strände als in die Wärme eines Pavillons voller Schmetterlinge. Weil sich hier vorwiegend Gäste aufhalten, gebe es auf der Insel kaum ein Stammpublikum wie andernorts. „Das ist an unserem Standort in der Nähe von Hamburg zum Beispiel ganz anders.“

Bedarf an Quartieren für Mitarbeiter

Seit Mitte 2019 ist der Schmetterlingspark in Sassnitz geschlossen. Quelle: Maik Trettin

Der Schmetterlingspark in Sassnitz besteht aus dem Pavillon und einem Pensionsgebäude mit neun Zimmern. Der Pavillon sollte so umgestaltet werden, dass darin weitere 20 Ein- beziehungsweise Zweibettzimmer Platz finden. „Am Baukörper wollten wir nichts ändern, auch kein Stockwerk drauf setzen, sondern nur das Dach neu decken und andere Fenster einbauen. In den Zimmern sollten Firmen ihre Mitarbeiter so lange unterbringen können, wie sie auf den jeweiligen Baustellen auf Rügen arbeiten. Dafür gibt es einen Bedarf, weiß Peter Hain aus eigener Erfahrung nur zu gut. Denn gerade in der Saison wird jedes freie Bett an Touristen vermietet. Firmen vom Festland suchen dann händeringend bezahlbare Quartiere für ihre Leute. Erste Kontakte zu Unternehmen hat Hain schon geknüpft. „Die wollten ihre Mitarbeiter hier für mehrere Wochen unterbringen.“

„Peanuts“ im Vergleich zum Kurgebiet

Daraus wird in absehbarer Zeit nichts. Viele Stadtvertreter misstrauen dem Projekt und den Aussagen Hains offenbar. Er wolle die Baugrenzen ändern, unterstellte Stadtpräsident Norbert Benedict, andere glaubten, das Vorhaben sei nur ein Feigenblatt für eine touristische Vermietung. Steffen Schröers wollte die Verbindung zum Kurgebiet, das in der Nachbarschaft geplant ist, nicht aus den Augen verlieren. Dort dürften laut Bebauungsplan Hunderte Betten entstehen. Das müsse man berücksichtigen, wenn man über den Schmetterlingspark spreche und auch dort weitere Übernachtungsmöglichkeiten schaffen wolle. Dass es sich dabei im Vergleich zum Kurgebiet um „Peanuts“ handelt, spielt keine Rolle. Grundsätzlich, so Schröers, seien nach der Insolvenz des Eigentümers der Liegenschaft in Dwasieden die Pläne für das Kurgebiet zu überdenken.

Noch eine Ruine in Dwasieden?

Eben, hielt Stadtvertreter Claas Buettler dagegen. Derzeit wisse niemand, wann und ob das ehemalige Militärgelände überhaupt entwickelt werde. So lange könne man das Vorhaben am Schmetterlingspark nicht aufschieben und den Investor hinhalten. „Die Ecke dort ist eh schon düster. Wollen wir demnächst da noch eine Ruine haben?“ Unverständnis über die Ablehnung äußerte auch der Stadtvertreter Stefan Grunau. Bedenken könnten in dem Verfahren zur Änderung des B-Plans geklärt werden. Dazu sei es ja schließlich da. Weder räumlich noch inhaltlich würden sich die Ideen für das Kurgebiet und den Schmetterlingspark im Weg stehen.

Zwei Jahre Planung für die Katz

Peter Hain ist mit seinem Latein am Ende. Er konnte während der Sitzung auf keines der vorgebrachten Argumente reagieren. Die Mehrheit der Stadtvertreter verweigerte ihm das zu dem Tagesordnungspunkt vom Präsidenten beantragte Rederecht. Stattdessen präsentierte der Bauausschuss in dieser Woche seine eigene Idee: Hain solle den Schmetterlingspark doch zu Wohnungen umbauen. „Wir wollen dort keine Ferienwohnungen und keine Arbeiterunterkünfte“, erklärte Ausschussmitglied Steffen Schröers. Telefonisch nach der Machbarkeit befragt, reagiert Peter Hain mit einem Seufzer. „Ich kann mir das gerade schwer vorstellen. Wir müssen das prüfen.“ Auf jeden Fall seien zwei Jahre der Planung erst einmal für die Katz.

Von Maik Trettin