Rügen: Streit um ehemaligen Prachtbau an der Steilküste 

Einstmals spielten Kinder in dem ursprünglich als mondänes Hotel erbauten Gebäude. Heute ist das ehemalige Chemnitzer Kinderheim in Lohme eine Ruine. 30 Jahre nach der Wende steht das vormals prachtvolle Gebäude an der Steilküste leer und verfällt. Das Grundstück ist von Gestrüpp überwuchert und die Gebäude sind kaum noch zu erkennen. Die Räume stehen leer, nur hier oder dort wacht noch ein Stuhl auf den mittlerweile morschen Holzböden. Aufgereihte Waschbecken in den sanitären Anlagen oder der noch immer lichtdurchflutete ehemalige Speisesaal sind stumme Zeugen ehemals flirrenden Treibens von bis zu 200 Waisenkindern. Von Hoffnungen, Wünschen und Ängsten mögen die Mauern des Hauses gehört haben.

Im Speisesaal drängten sich einst Hunderte Kinder Quelle: Uwe Driest

Der preisgekrönte Schriftsteller Peter Wawerzinek, der selber Erfahrungen in einem Kinderheim gemacht hatte, ließ sich für seinen autobiografischen Roman „Rabenliebe“ von dem Ort inspirieren. Vor allem das Schicksal von drei Jungs aus dem Kinderheim habe ihn tief bewegt, so Wawerzinek. Die Jungs waren am 13. Februar 1956 auf dem Schwanenstein vom Eis der Ostsee eingeschlossen worden und konnten trotz groß angelegter Rettungsaktion erst am folgenden Morgen tot geborgen werden.

Nach Küstenabbruch keine Bebauung möglich

Eine Rettung für das Anwesen scheint aus heutiger Sicht kaum möglich. In der Kaiserzeit war das am Hochuferweg von Lohme gelegene Hotel „Baltischer Hof“ erbaut worden. Die Stadt Chemnitz kaufte das Anwesen 1925 und betrieb dort ein Kindererholungsheim. Nach dem Krieg wurde das Heim wiedereröffnet und später an den Landkreis übergeben. Nach der Wende fiel das Heim an die Stadt Chemnitz zurück. Das Heim wurde aufgelöst und seit 1998 steht das Gebäude leer. Seit nun zehn Jahren verhandeln die Stadt Chemnitz, die Gemeinde Lohme und der Berliner Immobilienmakler Ragnar Beck über Modalitäten eines Verkaufs.

Das Problem: Die Nutzungsrechte an der Immobilie sind lange erloschen und die Flächen inzwischen aufgeteilt, weil die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht geltend machte und auch gerichtlich durchsetzte. Auf 7000 Quadratmetern möchte die Gemeinde künftig einen Kurpark errichten. Beck bleiben noch gut 30 000 Quadratmeter, von denen allerdings 12 000 im Bereich des Steilhangs liegen, was eine neue Bebauung unmöglich macht. Weil auch das Bettenhaus unmittelbar an der Kliffkante liegt, befürchtet Beck nun, seine Pläne in dem aktuellen Gebäudebestand nicht umsetzen zu können. Zu groß sei die Sensibilität nach dem Küstenabbruch aus dem Jahr 2005. Mit dem Ereignis fiel indes auch der Kaufpreis für das Anwesen. Für rund 60 000 Euro soll das Grundstück nun den Eigentümer wechseln.

„Karre ist zu weit im Dreck“

Allerdings habe es 2010, als er in die Verkaufsverhandlungen einstieg, geheißen, die Gemeinde wolle den Schandfleck loswerden. So habe das alte Heizhaus oder doch zumindest dessen Schornstein abgerissen werden sollen. „Davon ist heute keine Rede mehr“, behauptet Beck. Daran, dass die Gemeinde einen Kurpark errichten werde, glaube er nicht, so Beck und argwöhnt, es solle womöglich Bauland geschaffen werden. Dem widerspricht Bürgermeisterin Joyce Klöckner ( CDU). Der Rahmenplan für das Sanierungsgebiet der Gemeinde lege die Nutzung auf einen Kurpark fest.

Heizhaus mitsamt Schornstein sollen abgerissen werden. Quelle: Uwe Driest

„Wir sind seinerzeit angetreten, um den Gebäudebestand zu revitalisieren und eine Einrichtung zur Altenpflege zu schaffen“, sagt Beck. Davon gebe es inzwischen allerdings viele. Beck möchte daher nun einen Bauantrag auf Revitalisierung für eine noch offene Nutzung stellen. „Wegen der Standsicherheit könnten wir dabei gezwungen sein, ein neues Gebäude von der Kliffkante zurückzusetzen“, so Beck. Dafür aber werde es nun eng, weil er nicht auf die grüne Wiese der Gemeinde ausweichen könne. Einen Flächentausch habe die jedoch abgelehnt. „Die Karre ist zu weit im Dreck und ein einfacher Weg führt da nicht mehr hinaus“, sagt Gemeindevertreter Jörg Burwitz. „Es müssten sich jetzt alle Beteiligten an einen Tisch setzen, die Interessenlagen ausloten und über einen Kompromiss nachdenken.“

Von Uwe Driest