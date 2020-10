Binz

Vor mehr als zehn Jahren hat einen Sassnitzer das Bernstein-Sammel-Fieber gepackt. Jetzt machte er den Fund seines Lebens. Und das an einem für ihn ganz besonderen Tag. Der Sassnitzer möchte seinen Namen nicht öffentlich nennen. Zu groß sei die Angst, dass jemand auf dumme Gedanken kommen könnte, begründet er.

Es ist der 16. Oktober. Gerade ist Sturmtief Gisela aus nordöstlicher Richtung über die Insel Rügen gefegt, hat für teilweise rund fünf Meter hohe Wellen an den Stränden gesorgt. Der Sassnitzer weiß: „Wenn solche Wellen an die Küste rollen, stehen die Chancen gut, Bernsteine zu finden.“

Suche in Schaabe und Mukran

Direkt nach seiner Arbeit um 1 Uhr morgens, der 53-Jährige arbeitet im Schichtdienst, macht er sich auf den Weg an den Stand an der Schaabe. Seine Frau liegt zu der Zeit im Bett und schläft. Auch sie arbeitet im Schichtdienst, muss an diesem Tag um 5 Uhr hoch. Als ihr Mann, ausgerüstet mit einer UV-Lampe, an der Schaabe bei der Suche nach dem Gold der Ostsee nicht fündig wird, fährt er weiter nach Mukran. Aber auch dort bleibt er erfolglos.

War das Wasser doch noch zu warm, um das fossile Harz aus der Tiefe der Ostsee an die Strände zu spülen? „Die ideale Wassertemperatur, damit Bernstein von Wellen an Land gespült wird, liegt unter 8 Grad Celsius“, weiß der passionierte Bernsteinfischer. „Weil die Steine dann leicht genug sind, um von den Wellen getragen zu werden. Das hat mit der Dichte zu tun“, erklärt er.

Welle trägt Megafund an Land

Fast schon überlegt er, seine Suche zu beenden, fährt dann aber doch noch nach Binz. Tatsächlich fischt er dort einige Steinchen. „Die Ausbeute allein war schon gut“, schätzt er ein. Zu dieser Zeit, es ist mittlerweile kurz vor 4 Uhr, ist er beinahe allein am Binzer Fischerstrand. „Zu der Zeit ist nur noch ein weiterer Bernsteinfischer dort gewesen, kurz nach 4 Uhr kamen dann weitere“, erzählt er.

Der Test: Echt oder Irrtum? Herbstzeit ist Bernstein-Zeit: Der klassische Test, um herauszufinden, ob die Beute auch wirklich kostbar ist: In einem Wasserglas mit einigen Esslöffeln Salz gehen normale Steine unter, Bernstein schwimmt. Wer einen Wollpullover anhat, kann Bernstein daran reiben und so elektrostatisch aufladen – kleine Papierschnipsel werden anschließend von dem Harz angezogen. Ein anderer Weg: Man klopft sich ganz vorsichtig mit dem Stein gegen die Zähne. Echter Bernstein, auch „Sonnenstein“, ist weich wie ein Fingernagel. Wenn es sich aber unangenehm hart anfühlt, ist der Sammler auf bunte Steine hereingefallen.

Die Einsamkeit scheint sein großes Glück. Mit einer Welle wird ein großer, im UV-Licht leuchtender Stein angespült – beinahe direkt vor die Füße des 53-Jährigen. „Ich hab nicht wirklich daran geglaubt, dass es ein Bernstein sein könnte. Trotzdem hab ich das Teil genommen, in den Rucksack gepackt und erstmal zum Auto gebracht“, erzählt er. Im Auto begutachtet er den Stein genau und stellt fest: Es ist tatsächlich ein Bernstein.

Überraschung zum Hochzeitstag

Um 4.07 Uhr schickt er seiner Frau eine Whatsapp-Nachricht. „Ich habe nur geschrieben, dass ich später komme“, erzählt er. Schließlich würde sie ihn vermissen, wenn um 5 Uhr ihr Wecker klingelt. Es ist schließlich der 22. Hochzeitstag des Paares. „Tatsächlich habe ich mir Sorgen gemacht, als mein Mann nicht neben mir lag. Ich wusste zwar, dass er direkt nach der Arbeit auf Bernsteinsuche wollte, aber um 5 Uhr hätte er längst zu Hause sein müssen“, erzählt sie später. Sofort greift sie zu ihrem Handy, ist dann aber beruhigt.

Diesen sensationellen Fund macht ein Sassnitzer am Strand von Binz. Quelle: Anja Krüger

Um 6 Uhr hört sie ihn schließlich an der Wohnungstür. Dass sie die Augen schließen soll, macht sie nicht stutzig. Doch als sie sie schließlich wieder öffnen darf und den kapitalen Fund ihres Mannes sieht, raubt es ihr fast den Atem. „Ich war baff“, weiß sie auch ein paar Tage später nicht anders ihre Freude über das Hochzeitsgeschenk auszudrücken. Die Küchenwaage verrät schließlich das Gewicht des goldgelben Steins: 1119 Gramm. Der größte jemals an der Rügener Küste gefundene Bernstein wiegt übrigens 1686 Gramm, heißt es auf der Internetseite des Bernsteinmuseums Sellin.

Experte Marcel Querl bestätigt: Für Ostseestrand ein seltener Fund

Auch Marcel Querl ist erstaunt über den Fund. Der 36-jährige Düsseldorfer ist Bernsteinexperte, hat auch schon im Deutschen Bernsteinmuseum in Ribnitz-Damgarten Bernsteine begutachtet und deren Wert eingeschätzt. „Für den Ostseestrand ist das ein wirklich sehr seltener Fund“, weiß der Experte.

Bernsteinexperte Marcel Querl hat auch schon im Deutschen Bernsteinmuseum in Ribnitz-Damgarten Steine begutachtet und deren Wert eingeschätzt. Quelle: Victoria Elisabeth Kuhn

Den Wert des Steins anhand von Fotos zu schätzen, sei in diesem Fall schwer, bedauert er. „Je größer der Stein ist, um so größer ist auch die Gefahr, dass er innen Risse hat“, begründet der Fachmann, der ursprünglich Diamantengutachter und -händler gewesen ist, seit rund zehn Jahren nun aber schon mit antikem Bernsteinschmuck, Rohbernstein in allen Formen und Größen, Kunstgegenständen aus Bernstein und wertvollen Einzelstücken aus Bernstein handelt.

Stein bekommt einen Ehrenplatz

Im Fall von Rissen müsse das Exemplar nach den einzelnen Bruchstücken geschätzt werden, erklärt Querl. „Diesen Bernstein müsste ich tatsächlich in den Händen halten“, fügt er hinzu. „Ich denke, der Ankaufspreis liegt zwischen 5000 und 10 000 Euro“, gibt er dann doch eine Schätzung ab.

Noch vor wenigen Jahren hätte der Stein circa 15 000 Euro gebracht. „Inzwischen ist der Markt aber so gesättigt, dass die Ankaufspreise von Rohbernstein sinken“, informiert Querl. Für das Sassnitzer Paar ist der Wert ihres Bernsteins nur nebensächlich. „Wir werden den Stein nicht verkaufen. Er bekommt in einer eigenen Vitrine einen schönen Platz bei uns“, erzählen die Sassnitzer.

Von Anja Krüger