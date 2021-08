Glowe

Der Einkauf vor dem Strandtag beim Netto in Glowe ist naheliegend und wird von Urlaubern und Tagesausflüglern gern in Anspruch genommen. Doch irgendwie sind die Mülleimer am Strand nie genug. Und so findet der Einkäufer der am Sonnabendabend den Markt aufsucht, ein Bild des Jammers vor. Der Mülleimer vor der Eingangstür ist nicht mehr als solcher zu erkennen, sondern verschwindet unter Massen von Verpackungen, Flaschen und Plastiktüten.

Vereinzelt versuchen einzelne Supermarktkunden, noch etwas draufzusetzen, doch hier ist Geschick gefragt. Eine einzelne Eisverpackung kann den fragilen Turm zum Einsturz bringen. Dementsprechend vorsichtig balancierte ein junger Mann seinen Kaffeebecher auf die Spitze des Haufens. Ein Phänomen übrigens, was sich nicht nur in Glowe beobachten lässt. Auch bei Bergener Supermärkten gilt: Je großzügiger der Mülleimer, desto mehr Müllentsorgung findet auch statt. Das Problem ist in vielen Gemeinden bekannt: Je mehr Mülleimer wir aufstellen, desto mehr Müll. Ziel soll aber die Müllvermeidung sein. Bis dahin scheint es noch ein weiter Weg.

Von Anne Ziebarth