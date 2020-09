Rügen: Surfer wollen Schließung von Spots vermeiden

Rügen

„Ihr wollt wieder an die Nordsee und das Wasser ist weg? Nicht an der Ostsee! Stehreviere und spielerische Wellen bringen an Mecklenburg-Vorpommerns Küsten den ersehnten Windsurf-Spaß“, wirbt der Tourismusverband des Landes auf seiner Internetseite. Mit Erfolg. Auch an Rügens Küsten tummeln sich immer mehr Wassersportler. „Wegen Corona war es supervoll und die Kapazitäten der Campingplätze reichten nicht aus“, hat Pia Boni beobachtet. Die junge Frau ist selber Surferin, hatte sich gemeinsam mit Marie Kohlen für den OZ-Gründerpreis beworben und auf Ummanz das Unternehmen „DeafVentures“ eröffnet, das Kite-Kurse für Gehörlose anbietet.

Wegen des boomenden Inlandstourismus’ befürchten die „Locals“, wie sich die ortsansässigen Wind- und Kitesurfer nennen, dass ihre Sportart durch das Verhalten von Besuchern in Verruf geraten und Surf-Spots für den Wassersport geschlossen werden könnten. So wie es jüngst bei Banzelvitz am Westufer des Großen Jasmunder Bodden der Fall war. Der Spot wurde bis dahin bei Ostwind auch von der Wassersportschule RügenKite genutzt, die am gegenüberliegenden Ufer in Martinshafen ihren Sitz hat. Stationsleiter Christian Lüth hat durchaus Verständnis dafür, dass der NABU, der das Gebiet betreut, die Notbremse gezogen hat. „Wenn immer mehr nicht ortsansässige Sportler einfallen, überfordert das schnell Anwohner und Natur“, sagt er.

Anzeige

Wagenburgen werden gebaut, Zäune verfeuert und Müll verteilt

Surfer brauchen auflandigen Wind und bei Ostwind eignen sich neben der Ostseeküste nur wenige Rügener Orte, wie eben Banzelvitz, Grabow, Palmer Ort oder auch Rosengarten. „Bei Westwind schulen wir in Martinshafen, aber was machen wir künftig bei Ostwind? Wir haben uns gerade ein neues Rescue-Boat zugelegt und können es uns nicht leisten, nun einfach umzuziehen. Vielleicht könnte man bestimmte Gebiete öffnen und zum Surfen ausweisen, um sensiblere Gebiete zu entlasten“, könnte Lüth sich vorstellen. Dafür aber fehle den Surfern wohl die Lobby.

Weitere OZ+ Artikel

„Verbote befördern nur Wildwuchs“, glaubt auch Thomas Heinicke von der Naturschutzgesellschaft Vorpommern. „Bei Ostwind werden die Surfer jetzt nach Rosengarten verdrängt.“ Dort entstand prompt der nächste Konflikt. Die örtliche Agrargesellschaft habe eine Sperre an der Zufahrt errichtet, klagt Heino Siebel, der den Surfspot am Rügischen Bodden gern nutzt. „Wegen der drohenden Schließung von Rosengarten“ trafen sich ortsansässige Surfer und Betreiber von Surfschulen zum ersten Mal im Juni in Garz und schlossen sich zur Interessengemeinschaft „Spot-Erhaltung Rügen“ zusammen. Einer der Initiatoren ist Kai Bohrmann von der Ummaii-Wassersportstation auf Ummanz. Die Flächen in Banzelvitz wären zeitweise zugeparkt worden und niemand habe sich gekümmert, zeigt auch er sich einsichtig.

Surf-Spots auf Rügen. Quelle: Arno Zill

„Manchmal werden regelrechte Wagenburgen gebaut, Zäune verfeuert und der Müll bleibt liegen“, weiß Bohrmann. Diese „totale Anarchie am Strand“ lehnen die einheimischen Wassersportler ab und würden Behörden und Verbände gern ins Boot holen, um gemeinsam ein Konzepte für Sicherheit und Umweltschutz zu erarbeiten. Zu Nationalparkverwaltung, Wasserschutzpolizei, Landkreis und dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umweltschutz (Stalu) hätten sie Kontakt aufgenommen. Beim Landkreis ist auf Anfrage jedoch nur ratloses Schulterzucken die Antwort und auch Stalu-Leiter Matthias Wolters sei die Problematik noch nicht zu Ohren gekommen.

Vor allem Insulaner sollen Wassersport treiben dürfen

„Auf Ummanz ist das Problem, dass die Grenzen zum Nationalpark von einigen Surfern nicht berücksichtigt werden“, sagt Kai Bohrmann. Der Polizei schlugen sie daher vor, Surfer mit speziellen Shirts zu versehen, über die sie sich identifizieren lassen. Mit Jet-Skis patroullierende Polizisten könnten Sünder dann zur Rede stellen. Wenn gültige Regeln erarbeitet würden, könnten Brut- und Mauserzeiten von Vögeln berücksichtigt werden und Gemeinden an Parkgebühren partizipieren. Verbote würden jedenfalls nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische treffen, betont Pia Boni. „Auf Rügen leben inzwischen Menschen, die einen niedrigen Verdienst in Kauf nehmen, um die höhere Lebensqualität durch die schöne Natur und eben den Wassersport zu genießen“, glaubt sie. Aus ihrem Bekanntenkreis seien bereits mehrere Menschen aus diesen Gründen auf die Insel gezogen.

Mit dem Argument hat sie den Vorsitzenden des Rügener Tourismusverbandes schon mal auf ihrer Seite. „Wir haben ansonsten viele Standort-Nachteile. Ein Vorteil aber ist die Natur mit ihrem Wasser, das sich für Fun-Sportarten eignet und damit für eine junge Klientel attraktiv ist“, so Knut Schäfer. „Wir müssen vor allem Einheimischen die Möglichkeit einräumen, das zu nutzen.“ Andernfalls könne sich das auf die Akzeptanz von Tourismus auswirken, von dem letztlich die ganze Insel lebt. Damit das nicht ohne Rücksicht auf die Natur geschieht, müssten Regeln her, so Schäfer. „Diese wunderschöne Insel ist uns nur treuhänderisch übergeben und wenn es keine Lösungsvorschläge von offizieller Seite gibt, dann entsteht in diesen Bereichen eine Schattenwirtschaft.“

Mehr zum Autor

Von Uwe Driest