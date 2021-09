Bis zu ihren Serien-Tod bei GZSZ 2011 war Susan Sideropoulos Serien-Liebling an der Seite von Daniel Fehlow. Nun stehen beide Schauspieler auf Rügen wieder gemeinsam vor der Kamera. So können Sie beim Dreh dabei sein, die Filmcrew sucht noch Komparsen.

