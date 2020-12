Putbus

Svenja Scheler verbrachte ihre Kindheit in Putbus und ist vor kurzem mit der Schule fertiggeworden. Sie machte die Mittlere Reife und hängte ein Jahr in der elften Klasse an. Seit August ist die 18-Jährige als Praktikantin im Zirkower Kindergarten tätig. „Das macht mir großen Spaß, weil ich gut mit Kindern umgehen kann. Seit zwei Jahren gebe ich bereits Reitunterricht auf einem Hof in der Nähe – die Kleinen sind zwischen fünf und acht Jahre alt“, verrät sie.

Ihr Vorhaben nach dem Lockdown

Die gebürtige Rüganerin wohnt bei den Eltern in Putbus und ist als Einzelkind aufgewachsen. Wegen der coronabedingten Einschränkungen ist in diesem Jahr Vieles nicht möglich, was Svenja Scheler sonst gern unternehmen würde. Sobald es wieder möglich ist, wollen sie und ihre Freundin sich im Bergener Sportstudio anmelden. Wegzuziehen, kann sie sich nicht vorstellen. „Ich bin ein Inselkind und möchte erstmal hierbleiben zur Ausbildung – außerdem sind alle meine Freunde hier“, verrät sie.

Lesen Sie auch

Von Christa Driest