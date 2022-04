Rügen: Sydne-Kim hat die Inseln gewechselt

Bergen

Sydne-Kim Wilkens hat die Inseln gewechselt. Sie stammt von Sylt und lebt seit einigen Jahren auf Rügen. „Ich wollte ein neues Leben anfangen“, sagt die 37-Jährige. Sie arbeitet im Offshore-Bereich und ist für ihre Firma international unterwegs. „Erneuerbare Energien sind ein interessantes Themenfeld, deshalb macht es mir Spaß, in diesem Bereich zu arbeiten“, sagt sie.

Den Wechsel nach Rügen hat sie bisher nicht bereut. Sie ist vor Kurzem Mutter geworden und genießt die Zeit zusammen mit ihrem Freund und Nachwuchs. „Wir haben uns bewusst für Bergen entschieden. Hier finden wir alles, was wir brauchen. Es hat auch einen dörflichen Charakter – also im Vergleich beispielsweise zu Binz mit der überfüllten Promenade“, sagt sie.

Zum Entspannen nutzt sie das Erholungsgebiet Nonnensee und ist auch mal am Strand bei Glowe anzutreffen. „Aber nur in der Nebensaison, dann ist es dort entspannter als in der Hauptsaison“, sagt Sydne-Kim Wilkens.

Von Mathias Otto