Rügen: Tag der Herrenhäuser

Joachim Ernst v. Marschall stammt aus Mainz und lebte als Botschafter für die Bundesrepublik zuletzt in Kombodscha und Equador. Nachdem er im vergangenen Herbst in den Ruhestand ging, entschied er sich aber für die Insel Rügen. „Das erschien mir und meiner Frau gewissermaßen als neutrales Territorium“, sagt er. Catrione Garrett stammt aus Nordirland und wollte nicht ohne das Meer leben. Nun lebt das Paar im Gutshaus von Dubkevitz und beteiligte sich an der Mittsommer-Remise, einem offenen Tag der nordischen Guts- und Herrenhäuser. Das Kulturerbefestival fand am Wochenende in allen Landesteilen statt und auf Rügen öffneten fünf Anwesen ihre Pforten.

Das Gutshaus Dubkevitz ist ein zweigeschossiges barockes Gebäude. Am Giebel steht zwar die Jahreszahl 1777, das könne aber das Jahr eines umfangreichen Umbaus bezeichnen, glaubt v. Marschall. Das Anwesen habe bereits geraume Zeit zuvor zum Besitz der Familie v. d. Osten gehört. Nach der Enteignung der letzten Eigentümer 1945 lebten in dem Haus Flüchtlinge aus Pommern. 2010 erwarben es seine jetzigen Eigentümer, die das marode Gebäude sanierten. Das Haus liegt in einem Park- und Gartenareal von etwa drei Hektar Größe.

Das Gutshaus von Üselitz wurde von der Ruine zum Wasserschloss Quelle: Christa Driest

Gutshäuser seien immer auch kulturelle Leuchttürme. „Ich denke, wenn man so ein Haus hat, hat man auch eine gewisse Verantwortung für die kulturelle Identität der Region, in der es steht“, meint v. Marschall. „ Gutshäuser sind Teil des nationalen Erbes, das allen Bürgern dieses Landes gehört. Daher sollte man Gelegenheiten schaffen, damit die Menschen einmal Zugang erhalten, um Geschichte zu verstehen, die ja die Geschichte aller Menschen der Region ist.“ Die Güter spielten stets eine besondere wirtschaftliche Rolle und zwar bis in die DDR hinein. „In unserem Haus lebten zeitweise elf Familien, für die es ebenfalls Heimat war.“ In jener Zeit hätten allerdings ideologische Vorbehalte vielfach zu Zerstörung geführt. Selbst nach der Wende wären noch einige Gutshäuser dem „Spekulationsunwesen“ zum Opfer gefallen.

Aus der Ruine wieder ein Wasserschloss gemacht

David und Nora Welbergen führten durch Gutshaus und Park von Üselitz. „Wir finden es toll, dass man einmal im Jahr die Tore öffnen kann, um Interessierten das renovierte Gutshaus und den Park zu zeigen. Die Sanierung war ein Gemeinschaftsprojekt der ganzen Familie“, betont David Welbergen. Der Renaissancebau entstand um 1580 und hatte wechselnde Eigentümer, bis er 1706 an die Familie von Langen fiel. Friedrich von Langen war 1928 der erste deutsche Olympiasieger im Spring- und Dressurreiten. Nach dem Krieg zogen in das Herrenhaus Flüchtlinge ein. Bis 1968 zogen die Bewohner aus, danach stand es lange Zeit leer und diente gelegentlich der Bereitschaftspolizei und den Kampfgruppen als Übungsgelände. So kam zu dem natürlichen Verfall die aktive Zerstörung. Das Herrenhaus verkam zur Ruine, die Astrid und Pete Welbergen seit 2011 wieder aufbauten. Das Wohnhaus ist nun mit sieben Wohnungen wiederhergestellt. Erdgeschoss und Park können für kulturelle und feierliche Zwecke gemietet werden.

In das Gutshaus von Zicker wurden Ferienwohnungen eignebaut Quelle: Christa Driest

Am auf der Halbinsel Zudar gelegenen Gutshaus Zicker öffnete Birka Greulich die Türen für Besucher. „Der Zweck dieser Aktion ist, dass die Öffentlichkeit sehen kann, was aus den alten Häusern geworden ist“, meint auch das „Mädchen für alles“ auf dem Anwesen. Das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaute Herrenhaus birgt heute 13 luxuriös eingerichtete Ferienwohnungen. Der große Park mit Spielplatz lädt zum Verweilen und Erkunden ein.

Der schönste Garten liegt in Streu

Führung gab es auch durch die schöne Parkanlage von Pansevitz und den angeschlossenen Friedwald. Von den Gebäuden ist dort nur wenig mehr als der ehemalige Turm des Schlosses erhalten. Das Herrenhaus wurde im 16. Jahrhundert im Stil der Renaissance errichtet. Nach der Enteignung der Familie Inn- und Knyphausen, die das Herrenhaus bis 1945 bewohnte, zogen mehrere Familien in das Gebäude ein. Nach dem Auszug der letzten Bewohner verfiel auch dieses Haus rasch und wurde in den 1980er Jahren als Steinbruch benutzt. Die Ursprünge der mit 45 Hektar weitläufigen Parkanlage gehen bis in das 17. Jahrhundert zurück. Im 19. Jahrhundert wurde die Anlage im Stil eines Landschaftsparks umgestaltet. Nach vielen Jahrzehnten der Verwilderung konnte der Park im Zuge eines EXPO 2000-Projektes vor dem Verfall bewahrt werden.

MittsommerRemise auf Rügen Gutshaus Dubkevitz bei Ummanz Zweigeschossiges barockes Gutshaus aus dem 18. Jahrhundert. Bis 1843 im Besitz der Familie v. d. Osten. Umgestaltungen im Stil der Gründerzeit um 1873. Seit 2010 befindet sich das Haus im Eigentum von Catrione Garrett, die zusammen mit ihrem Mann Joachim Ernst v. Marschall das marode Gebäude grundsaniert und ihm seine barocke Gestalt zurück gegeben hat. Das Haus liegt in einem Park- und Gartenareal von etwa drei Hektar. Schlossruine Pansevitz Das Herrenhaus, das sich heute nur noch als Ruine zeigt, wurde im 16. Jahrhundert im Stil der Renaissance errichtet. Nach 1945 wurde das Haus zunächst für Wohnzwecke und später als Steinbruch genutzt. Nach vielen Jahrzehnten der Verwilderung konnte der Park vor dem Verfall bewahrt werden und lädt heute wieder zum Spaziergang ein. Gutsanlage Streu bei Schaprode Die denkmalgeschützte Gutsanlage Streu, war seit Ende des 13. Jahrhunderts im Besitz verschiedener Adelsfamilien. Während des „Dritten Reiches“ war Streu Treffpunkt des militärischen Widerstandes gegen Hitler und das Naziregime. Während der DDR-Zeit verfiel die Gutsanlage zusehends. 2001 erwarben die jetzigen Eigentümer die ruinöse Gutsanlage mit Teilen des Parks und sanierten die Anlage. Gutshaus Üselitz bei Poseritz Mutmaßlich Ende des 16. Jahrhunderts erbaut. Nach dem Krieg zogen in das Herrenhaus Flüchtlinge ein. Nach 1968 diente das Haus der Bereitschaftspolizei und den Kampfgruppen als Übungsgelände. Die heutigen Eigentümer haben seit 2011 die ehemalige Ruine wieder aufgebaut. Erdgeschoss und Park können künftig für kulturelle Zwecke genutzt werden . Gut Zicker auf Zudar Auf dem großen Grundstück liegt das in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaute Herrenhaus sowie ein Wirtschaftshaus. Das Haus enthält heute Ferienwohnungen und der große Park mit Spielplatz lädt zum Verweilen ein.

Am bei Schaprode gelegenen Gutshaus Streu freuen sich Gisa und Hans-Peter Reimann über den „großen Auftrieb“, den es schon am Vormittag gegeben habe. Drei Generation beteiligen sich an der Betreuung der Gäste, die Enkelin Merle mit Klaviermusik unterhielt. Alles in dem wohl schönsten Garten der Insel ist ein Fest für die Augen. Vom englischen Gewächshaus über einen hübschen Pavillon bis zum geschmackvoll eingerichteten Wintergarten.

Im Garten von Streu steht ein hübscher Pavillon Quelle: Uwe Driest

Einrichtung wie aus dem Hochglanz-Magazin

Streu, war seit Ende des 13. Jahrhunderts im Besitz verschiedener Adelsfamilien, bis das ehemalige Rittergut 1899 in bürgerlichen Besitz der Familie Volkmann überging. Während des Nationalsozialismus war Streu Treffpunkt des militärischen Widerstandes gegen Hitler und das Naziregime. Dennoch wurden die Eigentümer nach 1945 enteignet. Während der DDR-Zeit verfiel die Gutsanlage trotz landwirtschaftlicher Weiternutzung zusehends. Dieser Prozess beschleunigte sich nach 1990 durch Leerstand und Vandalismus.

Die Gutsanlage Streu steht unter Denkmalschutz Quelle: Uwe Driest

Familie Reimann erwarb die ruinöse Gutsanlage 2001. Das Grundstück wird heute zu Wohnzwecken und als Tierarztpraxis genutzt. Die insgesamt denkmalgeschützte Gutsanlage weist mit Herren-, Verwalter- und Inspektorenhaus sowie Park und Stall gleich fünf Einzeldenkmale vor. Auf den großen Rasenflächen sorgen unentwegt vier Roboter dafür, dass kein Halm zu sehr herausragt. Auch das Mobiliar der Räume scheint einem Magazin für gelungene Inneneinrichtung im Landhausstil entsprungen zu sein. In einem Nebengebäude lud Gisa Reimann zur Vernissage ihrer Ausstellung „Blumen und Landschaftsbilder der Insel Rügen“.

