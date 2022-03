Rügen: Tangobegeisterung und ein Weltstar zum Anfassen

Gut Lebbin

Tag sieben des Festspielfrühlings auf Rügen und weder im Programm noch bei den Künstlern oder gar dem Publikum irgendwelche Verschleißerscheinungen. Es läuft! Und wer als Besucher der etwas häufigere Gast ist, registriert immer wieder Neues, Attraktives und verlässt die Spielstätten stets mit dem Gefühl, bereichert worden zu sein. Und so lohnte auch wieder der Weg in die so traumhaft abgelegene Festscheune auf Gut Lebbin, wo Eckart Runge (Violoncello) und der in diesen Tagen wahrlich viel beschäftigte Jacques Ammon (am Flügel) zur Veranstaltung „JazzTangoNuevo“ eingeladen hatten.

Mit dreimal Astor Piazolla und vier weiteren Vertretern jenes faszinierenden Musizierstils gelang den beiden ein begeisternder Nachmittag. Tango ist nicht irgendetwas, nicht nur eine Musikrichtung von vielen und schon gar nichts Beliebiges – er ist Lebenshaltung, Ausdruck nationaler Identität, wie unterschiedlich die im Laufe einer spannenden Entwicklung auch ausgefallen ist. Er ist vor allem Schauplatz einer kreativen Behandlung und Veränderung durch Musiker und besitzt damit enorm neugierig machendes künstlerisches Potenzial.

„Lange Nacht“ mit Daniel Hope

Das Duo Runge/Ammon hatte da viel zu bieten. Es servierte überaus eindrucksvoll und in fast durchweg eigenen Bearbeitungen einen konzertanten Tango (Nuevo) von klanglich wie stilistisch bemerkenswerter Vielfalt: Größtes Vergnügen also, ihnen dabei zuzuhören, ihrem fantasievollen und klanglich überaus differenzierten Umgang mit der so typischen Melodiebildung, der Metrik und Rhythmik des „Modells“ Tango zu folgen und dabei jedes Stück anders zu erleben. Eines jener Musikerlebnisse, von denen man wünscht, sie mögen doch nicht so schnell enden!

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Abends dann war im Kursaal Binz zu einer „Langen Nacht“ mit Daniel Hope geladen. Hope repräsentiert und dominiert als Künstlerischer Leiter den Festspielfrühling wie kein anderer zuvor. Die Normalität und Selbstverständlichkeit seines Auftretens, nicht nur im Konzert, ist sein eigentliches Charisma. Ein Weltstar, aber ein Phänomen zum Anfassen. Und deshalb lohnt es sich, zum Beispiel einen 100-Minuten-Film über und mit ihm zu produzieren. Der Filmabend in Binz bewies das, auch wenn ein technisch irreparabler Defekt nur eine Spielzeit von knapp zwei Dritteln zuließ.

Soviel aber wurde klar: kein Heldenepos, kein Kniefall vor einem Ausnahmemusiker, dafür ein Mensch, der so Violine spielt wie kaum ein zweiter, und dennoch ganz so ist, wie man ihn seit gut zwei Jahrzehnten bei den Festspielen kennt: sehr verbindlich, unaufdringlich, an allem und jedem interessiert, einer, der seiner Kunst dient – und nicht umgekehrt! Es sind wohl auch die Bedingungen der Festspiele MV, die mit dem Begriff der Festivalfamilie – Künstler wie Publikum betreffend – keineswegs kokettieren, sondern es buchstäblich leben.

Internationale künstlerische Kompetenz

Das ermöglicht den Künstlern ein Agieren jenseits jeder Repräsentationspflichten und ein Musizieren ganz aus sich selbst heraus, sozusagen ungebremst. Höchste Qualitätsstandards natürlich immer inbegriffen. Auch dafür sprach – nach Film und Gespräch mit Hope – das nächtliche Konzert. Unkonventionell das Programm: vorwiegend Musik von in die USA emigrierten Komponisten, etwa Bartok, Schulhoff, Eisler, Weill, Waxmann, Heymann und Jurmann, ergänzt dann von original amerikanischer Musik eines Gershwin. Viele Namen, viele Werke und eine stilistische Melange, die zwischen den deutschen Zwanzigern und Hollywood eine ganz eigene, unterhaltsame musikalische Sprache entwickelte. Unterhaltungsmusik also, und für ein lockeres Nachtkonzert beste Wahl!

Zumal Hope dafür nahezu alle bisher beim Festspielfrühling beschäftigten MusikerInnen aufgeboten hatte. So viel internationale künstlerische Kompetenz innerhalb eines Konzertes dürfte einmalig gewesen sein. Aber auch dahinter steckt mehr als bloßes Entgegenkommen einem bestimmten Publikumsgeschmack gegenüber. Die Konzertbesucher wissen eben, solches Repertoire zu schätzen. Zumal die auch hier demonstrierte Spitzenqualität, gepaart mit einer geradezu überbordenden Spielfreude, größtmögliches Hörvergnügen garantiert. Unterhaltungsmusik aus Film, Musical, Ballade, Lied oder Ähnlichem, gehört zur Musik, ist im besten Falle auch Kunst. Was schlagend bewiesen wurde!

Von Ekkehard Ochs