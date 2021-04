Mukran

Gefahren lauern überall, oft hinter der nächsten Ecke. Was aber, wenn es gar keine Ecke gibt? Nahezu schnurgerade zieht sich die Bundesstraße B 96 hinter Saiser bei Lietzow bis an den Dobberworth kurz vor Sagard. Keine Kurve, die den Geradeauslauf des Wagens stört, höchstens mal eine Senke oder ein Hügelchen. Ansonsten kann man auf diesem Abschnitt fast kilometerweit die Fahrbahn überblicken. Und doch müssen Kraftfahrer hier seit einigen Tagen auf die Bremse treten. Die Straßenverkehrsbehörde hat das angeordnet. Maximal Tempo 50 sind erlaubt, weil der Radweg nebenan wegen Bauarbeiten gesperrt ist und Radfahrer die Fahrbahn benutzen.

Das tun sie ein paar Meter weiter auf dem Abschnitt hinter der Baustelle am Dobberworth seit Jahrzehnten – zwangsläufig. Dort gibt es keinen Radweg. Die Strecke ist kurvig und unübersichtlich und ein plötzlich auftauchender Radfahrer wäre hier viel später zu erkennen als auf dem südlicher gelegenen Abschnitt. Ein zusätzliches Tempolimit gilt dort aber nicht. Jeder Kraftfahrer darf hier mit der Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h entlang brausen, Radfahrer hin oder her. An dieser Stelle müsse man – im Gegensatz zum Abschnitt zwischen Lietzow und dem Dobberworth – wegen eines fehlenden Radweges damit rechnen, lautet sinngemäß die wenig überzeugende Begründung dieser Beschilderung, die am ehesten noch an der radweglosen Strecke Sinn ergeben würde. Denn selbst wenn neben einer Straße ein Radweg verläuft: Radfahrer „verirren“ sich immer mal gern auf die Fahrbahnen und zwingen die Kraftfahrer zu plötzlichen Bremsmanövern.

Von Maik Trettin