Rügen: Testzentrum in Altefähr

Altefähr

Ab Donnerstag (15. 4. 2021) besteht in Altefähr eine weitere Möglichkeit, sich kostenfrei durch geschultes Personal der Johanniter-Unfall-Hilfe und des Malteser Hilfsdienstes auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Hilfsdienste richten ein Testzentrum im Gemeindezentrum Altefähr (Bergener Str. 5B) ein. Das Testzentrum ist vorerst dienstags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. An den Feiertagen bleibe geschlossen, so eine Sprecherin. Wer sich testen lassen möchte, müsse den Personalausweis mitbringen und erhält eine Viertelstunde später ein Testzeugnis. Auf dem gesamten Gelände sind der Mindestabstand und das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht.

Für die Johanniter ist es das erste Testzentrum auf der Insel, solle aber nicht das letzte sein, so eine Sprecherin. In der aktuellen Diskussion über Corona-Maßnahmen käme in der nächsten Zeit einer umfassenden Teststrategie eine große Bedeutung zu. Es gelte, flächendeckende und leicht zugängliche Testmöglichkeiten zu schaffen, um das Infektionsgeschehen weiterhin zu kontrollieren.

Von ud