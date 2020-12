Bergen

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitag Nachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 96 zwischen Stralsund und Bergen auf Rügen. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, musste ein 65-jähriger Audi-Fahrer, der mit einem Anhänger in Richtung Bergen unterwegs war, etwa einen Kilometer vor der Abfahrt Garz wegen einer Reifenpanne anhalten. Obwohl die Gefahrenstelle mittels Warndreieck kenntlich gemacht war, stieß ein junger Mann (26), der ebenfalls in Richtung Bergen fuhr, mit seinem mit seinem VW gegen den Anhänger des Audi, welcher dadurch in den rechten Straßengraben geriet. Der VW kam auf der Fahrbahn entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 47 000 Euro geschätzt.

Lesen Sie auch:

17-jährige Mopedfahrerin stürzt in Grimmen

Fahrbahn zur Reinigung gesperrt

Nach der Bergung der verunfallten Fahrzeuge musste die Fahrbahn gereinigt werden, wobei Kameraden der Feuerwehren Altefähr und Rambin unterstützten. Die Unfallstelle wurde für etwa 80 Minuten gesperrt.

Von OZ