Putbus

Das Theater Putbus hatte jüngst mit einem Kinderbuchklassiker einen Hit bei den Grundschülern der Insel Rügen gelandet. „Dr. Dolittle – Der Arzt, der mit den Tieren spricht“ nannten die Theatermacher das neue Werk und wollten damit Fragen beantworten, die sich Schüler schon immer gestellt hatten.

Die 100 Jahre alte Buchvorlage verwandelte Dirk Böhling in ein bühnenreifes Stück, das die Zuschauer in eine Welt mit fantastischen Tierwesen mitnahm. Die Schüler erlebten einen überzeugenden Dr. John Dolittle (Lutz Jesse), der in der kleinen Stadt Puddelby-on-the-Marsh eine Tierarzt-Praxis betreibt. Weil er behauptet, dass er mit Tieren sprechen könne, halten ihn die meisten Menschen für verrückt und meiden die Praxis.

560 Kinder sahen zu

Bevor er diese wegen zu hoher Schulden hätte schließen müssen, erhält er ein Jobangebot aus Afrika, wo unter den Affen eine seltsame Krankheit ausgebrochen war. Nach einer spannenden Überfahrt beginnt eine turbulente Zeit mit Gefängnisaufenthalt, Heilung der afrikanischen Tiere und einem Piratengefecht. Am Ende kann er sogar seine Schulden bezahlen, indem er das von der Tour mitgebrachte „Stoßmich-Ziehmich“ ausstellte.

Mehr als 560 Jungen und Mädchen freuten sich in fünf Veranstaltungen über eine kindgerechte Musik aus der Feder von Sebastian Undisz und bestaunten die farbenfrohe Bühnengestaltung von Jakob Knapp. Besonders beeindruckend aber war, wie fünf Darsteller die 22 Figuren und Tiere spielen können, die in der Putbusser Uraufführung auf die Bühne kamen.

Schüler waren begeistert

„Wir erlebten ein sehr kurzweiliges und lustiges Stück“, sagt Grundschullehrerin Christiane Tittel, „mit vielen Sequenzen aus unterschiedlichen Filmen und Comics.“ Das kam natürlich sehr gut an bei den Kindern, denen „Star Wars“, „Fanta 4“ und „Findet Nemo“ ein Begriff ist. Deshalb verwundert es nicht, dass die Schüler begeistert wieder in der Schule ankamen.

„Die Kinderaugen strahlten vor Freude über den wunderschönen Vormittag bei Ihnen noch im Klassenraum“, heißt es in einem Feedback, das Ines Gebler vom Theater Putbus gern an alle beteiligten Theaterleute weiterleitete.

Von André Farin