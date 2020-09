Tilzow

Unruhige Zeiten durchlebt der Betreiberverein der Tiernotstation in Tilzow. Seit Monaten haben die Mitglieder immer neue Hürden zu nehmen. Und nun das: Die Stadt Bergen als Eigentümer plant, die mit dem Tierschutzverein Rügen/ Hiddensee abgeschlossenen Verträge – sowohl den Pachtvertrag als auch jenen zur Unterbringung der Fundtiere – zum Jahresende zu kündigen.

Darüber sind die Stadtvertreterinnen und -vertreter Bergens auf ihrer jüngsten Sitzung informiert worden. Bedeutet nicht, so Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos), dass die Tiernotstation geschlossen werden soll. „Beides soll neu ausgeschrieben werden“, erklärt sie. Der jetzige Betreiber könne sich an den Ausschreibungen beteiligen.

Stadt hat Kosten im Visier

Mehrere Gründe hätten die Stadtverwaltung zu diesem Schritt bewogen. Allen voran der hohe Investitionsstau. Laut Vertrag ist für Investitionen die Stadt zuständig. Im Frühjahr erst hat die Stadt in die Erneuerung der Elektroanlagen in Hallen der Tiernotstation 60 000 Euro investiert. Eine nicht unerhebliche Summe. „In der Vergangenheit hat es auch schon Überlegungen gegeben, ob es nicht sinnvoll wäre, neu zu bauen“, berichtet das Stadtoberhaupt. Jedoch wäre ein Neubau zu teuer geworden, deshalb habe die Stadt von diesen Plänen abgelassen.

Erschwerend hinzu komme, so Anja Ratzke, dass die meisten Ämter der Insel Rügen den Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren mit dem Tierschutzverein Rügen/ Hiddensee wohl nicht verlängern wollen beziehungsweise das Amt West-Rügen schon seit Jahresbeginn seine Fundtiere nach Stralsund bringt – eben aufgrund der dringend notwendigen Sanierungen, die sie mittragen müssten. „Da stellt sich die Frage, wie sich künftig die Kosten für die Stadt gestalten“, meint die Bürgermeisterin.

Stadt bekennt sich zur Tiernotstation

Auch wenn einige Ämter und Gemeinden nun den bestehenden öffentlich-rechtlichen Vertrag nicht verlängern wollen: Die Stadt wolle an der Tiernotstation, deren Eigentümer sie ist, festhalten. „Die Unterbringung von Fundtieren ist eine Pflichtaufgabe aller Gemeinden. Um diese Pflichtaufgabe effizient zu erfüllen, bekennt sich die Verwaltung zum jetzigen Standort der Tiernotstation“, so Ratzke.

Nicht zuletzt, weil die neue Verwaltungsvorschrift über das Verfahren zum Umgang mit Fundtieren, die seit einigen Wochen in Kraft ist, umfangreiche Neuerungen enthalte. „Allein hieraus generiert sich eine ausschreibungspflichtige Neuvergabe der Leistung“, macht Anja Ratzke deutlich. Denn eine der Neuerungen sei beispielsweise, dass Futterstellen für frei lebende Tiere, wie beispielsweise Katzen, eingerichtet werden müssen. Diese zu betreuen, solle Bestandteil des Vertrages sein, der dann über fünf Jahre gelten soll.

Verein stellte gerade erst Weichen für die Zukunft

Der Vorstand des Tierschutzvereins Rügen/ Hiddensee will sich zu den neuen Entwicklungen vorerst nicht äußern. Dafür sei es noch zu verfrüht. Gerade erst vor wenigen Wochen hat der Vereinsvorstand verlauten lassen, dass eine Weiterbetreibung der Station, auch wenn einige Ämter und Gemeinden den Vertrag zur Unterbringung, Betreuung und Vermittlung ihrer Fundtiere in der Tiernotstation Tilzow nicht aufrechterhalten würden, weiterhin möglich sei.

Und, mehr noch: Im Verein hat man sich dazu entschlossen, einen Antrag an die Stadt Bergen als Grundstückseigentümerin zu stellen, das Grundstück der Tiernotstation über Erbbaupacht von der Stadt zu erwerben. Damit würden die Investitionskosten entfallen, die von Bergen, den Ämtern und Gemeinden für notwendige Investitionen an den Gebäuden gefordert wurden, ließ der Vorstand Ende Juni verlauten. „Als Grundstückseigentümer ist der Verein dann in der Lage, Fördermittel für notwendige Investitionen selbst zu beantragen oder auch Kredite aufzunehmen“, wurde seinerzeit der Schritt begründet.

Nun aber ist alles anders. Wieder steht die Tiernotstation vor einer ungewissen Zukunft. Der Betreiberverein hat nun für den 16. September alle Amtsausschussmitglieder eingeladen, um seine Sicht der Dinge darzustellen.

