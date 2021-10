Sassnitz

Seit nunmehr fünf Jahren ist der einzige Tierpark der Insel Rügen für Besucher geschlossen. Erst legte ein Fall von Vogelgrippe den Betrieb lahm, dann startete die Komplettsanierung der Tierparks.

Bei einem Tag der offenen Tür konnten sich die Besucher jetzt ein Bild vom Stand der Bauarbeiten machen und einen Blick auf die neuen Tiergehege werfen. Die Eröffnung soll im Jahr 2022 stattfinden. „Im Dezember“, so Leon Kräusche von der Wirtschaftsförderung der Stadt. „Passend zu Weihnachten“

Großes Interesse an der Baustellenbesichtigung. Hier am Wildschweingehege Quelle: Anne Ziebarth

Hunderte Besucher nutzen Möglichkeit der Baustellenbesichtigung

Das Interesse an Einblicken vorab war riesig, hunderte Menschen strömten auf das Gelände am Steinbach. Sie wurden nicht enttäuscht. Wildschwein-, Fuchs- und Waschbärgehege sind bereits fertig, das Wegenetz ist zu erkennen, und der Steinbach plätschert durch das Gelände. „Der Tierpark wird ein Eingangstor zum Nationalpark“, erklärt Leon Kräusche. „Wir wollen hier nur regionale Tiere in naturnaher Haltung zeigen.“  Dementsprechend sieht man hier keine Elefanten und Eisbären, stattdessen Wildschweine, Waschbären und Füchse, die in großzügigen Gehegen mit vielen Versteckmöglichkeiten untergebracht sind. Einziehen sollen noch verschiedene Vogelarten, Amphibien und die Tiere des Streichelzoos.

Anja Kieck aus Rüdersdorf bei Berlin mit ihren Söhnen Kristian und Julian. Quelle: Anne Ziebarth

„Tigers“ sind die Lieblingstiere, aber Wildschweine auch nicht schlecht

Kann man damit denn mit heimischen Tieren noch jemand hinter dem Ofen vorlocken? Aber ja! Zwar nennt der 6-jährige Kristian an Platz eins und zwei seiner Lieblingstiere „Tigers“ und „Löwen“ , auf Platz drei kommt dann aber auch ein Wildschwein. Gut möglich, dass es sich dabei um den Keiler „Eberhard“ handelt, ein kapitales Tier, welches just hinter Kristian steht und geräuschvoll im Trog wühlt.

Kristians kleinere Bruder Julian (4) wählt das Häschen auf Platz 1, den Tiger auf Platz 2, dann kommt das Wildschwein dicht gefolgt vom Teddybär. Hinter dem Keiler Eberhard toben noch sieben im April geborene Jungschweine durch die Gegend, auch Mutter „Schweini“ ist dabei. Die Kinder und ihre Eltern sind begeistert – irgendwie entpuppen sich die Schweine als „doch ganz süß“, wenngleich auch manch mitgebrachter Hund Schnappatmung bekommt.

Keiler Eberhard Quelle: Anne Ziebarth

Tierpfleger schwärmt über „Schweini“

Neben den Sicherheitsschleusen stehen ganz in grün gewandet, noch zwei „Neue“. Die Tierpfleger Stefanie Conrad und Christian Gerken. „Ganz tolle Tiere“, sagt Christian Gerken mit Blick auf die fröhlich grunzende Wildschweinbande neben ihm. „Eberhard ist ein sehr umgänglicher Keiler, auch der Familie gegenüber. Und die Schweini – da kann ich nur von schwärmen. Wie sie die Frischlinge erzieht, einfach toll.“ Es sei allerdings auch Tagesform. „Man muss sie ganz genau beobachten. Auch ein Wildschwein ist mal schlecht drauf. An solchen Tagen gehe auch ich nicht rein.“

Der Mann muss es wissen, er blickt bereits auf eine spannende Karriere als Zootierpfleger zurück, arbeitete arbeitete bereits in den USA, Venezuela und zuletzt mit Elefanten im Karlsruher Zoo. Und jetzt Sassnitz. „Die Idee, hier einen Tierpark mit aufzubauen, hat mich gereizt“, sagt er. „Und da ich gebürtiger Cuxhavener bin, dachte ich warum nicht zurück in den Norden.“

Leon Kräusche, Sachbearbeiter für Wirtschaftsförderung Quelle: Anne Ziebarth

Zäune aus Draht machen Panorama möglich

Leon Kräusche geht gemeinsam mit dem Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht und der Tierparkleiterin Kerstin Schulz über die Anlage, schaut immer wieder nach rechts und links. „Ich schätze wir haben rund 30 Prozent fertig“, so Kräusche. „Es kommen ja zum Beispiel noch das Vogelhaus, das Eingangsgebäude und das Wirtschaftshaus mit Ausstellung. Aber wenn man erstmal angefangen hat zu bauen, geht es schneller. “ Ein Kniff gefällt ihm besonders gut. Die Zäune sind nicht aus massivem Material gefertigt, sondern aus Draht. „Dadurch sieht man die Zäune kaum“, beschreibt Kräusche. „Das ist zum Tiere beobachten gut, aber vor allem stört das den Blick nicht.“

Paula und Tierpfleger Christian: Ein gutes Team Quelle: Anne Ziebarth

Tatsächlich kann man jetzt quasi in den Nationalpark hineinschauen. „Einiges an Baumbestand musste gefällt werden“, beschreibt Kräusche. „Das ist nie schön. Aber es hat auch den Vorteil, dass es jetzt hier etwas wärmer ist, es war sehr kalt und dunkel hier vorher.“ Und einige tierische Gäste von „außerhalb“ haben auch schon den Weg in den Tierpark gefunden. „Ein Eisvogel fischt jetzt hier“, beschreibt Kräusche. „Und eine Wasseramsel.“

Tierpark Sassnitz Quelle: Anne Ziebarth

Die Internetseite www.tierpark-sassnitz.de wird regelmäßig mit Informationen, aktuellen Bildern der Bewohner und ihrer Gehege bestückt.

Von Anne Ziebarth