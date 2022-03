Rügen: „Tourismus darf sich niemals gegen die Einheimischen entwickeln“

Positive Erkenntnisse: 91 Prozent gaben an, dass Tourismus die lokale Wirtschaft fördert, 74 Prozent sagten, dass der Tourismus für ein vielfältigeres Angebot an Cafés und Restaurants sorge, 73 Prozent meinten, dass der Tourismus für ein positives Image sorgt, 72 Prozent gaben an, dass er attraktive Arbeitsplätze schaffe und 69 Prozent erfreuen sich über die Nutzung der freizeittouristischen Infrastruktur.

Negative Erkenntnisse: 82 Prozent der Befragten gaben an, dass der Tourismus zu Verkehrsproblemen führt. 80 Prozent sagten, der Tourismus trägt zur Belastung der Natur bei, 65 Prozent konstatierten, dass oft zu viele Touristen zur gleichen Zeit am selben Ort sind, 60 Prozent meinen, es sei durch die Touristen zu voll und 59 Prozent nehmen eine zu starke Abhängigkeit der Insel von touristischen Einnahmen wahr.