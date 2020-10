Bergen

Viele Klimaforscher sprechen davon, es sei 5 vor 12, um etwas gegen den Klimawandel zu tun. Aus diesem Grund treffen sich am Freitag an acht verschiedenen Orten auf der Insel Einheimische, Gäste, Gastgeber, Vereine und Unternehmer zur großen Müllsammelaktion.

Bergen, Haide auf Ummanz, Sellin, Sassnitz, Middelhagen, Göhren, Prora, Dranske: Los geht es an allen Orten um 11.55 Uhr. „ Tag und Uhrzeit sind bewusst gewählt – in Anlehnung an den Aktionsnamen 5 VOR 12 und einem ’Friday for Future’-Freitag, um zu erinnern, dass wir alle jetzt etwas tun müssen, damit unsere Welt eine Zukunft hat“, erklären die Initiatoren vom Tourismusverband Rügen.

Zeichen setzen

Sie wollen ein Zeichen setzten für eine saubere Umwelt und gegen Ressourcenverschwendung. Und das sollte im Interesse jedes Einzelnen liegen. Denn nicht zuletzt hat es doch auch jeder gern sauber vor der eigenen Haustür. Mitzubringen sind lediglich Handschuhe zum Schutz. Müllsäcke zum Sammeln werden von den jeweiligen Organisatoren vor Ort gestellt. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Die acht Treffpunkte:

Aldi in Bergen (Ruschvitzstraße 56)

in Bergen (Ruschvitzstraße 56) Parkplatz in Haide direkt neben dem Surfhostel ( Haide 19, Ummanz )

direkt neben dem Surfhostel ( 19, ) Kurverwaltung Ostseebad Sellin (Warmbadstraße 4)

(Warmbadstraße 4) Tourist-Service Sassnitz (Strandpromenade 12)

(Strandpromenade 12) Strandhus Mönchgut (Lobbe 32b, Middelhagen )

) Parkplatz am Südstrand (Museumsschiff „Luise“, Göhren )

) An der Treppe vor der Jugendherberge Prora ( Nordstrand 507 - 509)

507 - 509) Wassersportschule Rügen Piraten (Am Ufer 14, Dranske )

Von Anja Krüger