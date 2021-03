Rügen

Seit Montag rollt in Binz auf Rügen wieder der Ball: Gleich nach dem Startschuss für ein mögliches Open-Air-Training jagen die Nachwuchskicker des 1. FC Binz wieder dem runden Leder hinterher. „Wir trainieren auf dem Kunstrasenplatz. Die Trainingsbeteiligung ist erfreulich hoch. Ich hatte Bedenken, dass manche aus der Lethargie nicht hochkommen könnten“, meint Vereinsvorsitzender Ralf Reinbold.

Das Abschlussspiel ist erlaubt

In dem rund 120 Mitglieder zählenden Verein gibt es etwa 80 Sportler im Kinder- und Jugendbereich. Für sie gelten noch immer einige Corona-Regeln. Die Mannschaften dürfen in einer Stärke von maximal 20 Spielern trainieren, auch das Abschlussspiel ist erlaubt. Es werden Anwesenheitslisten geführt, die Umkleidekabinen sind tabu. Alle erscheinen in Sportbekleidung auf dem Platz und beginnen die Übungseinheiten mit dem Desinfizieren der Hände.

Blau-Weiß Baabe trainiert in Göhren

Auch die Baaber Fußballer sind schon wieder gestartet. „Wir trainieren seit Montag mit allen Altersklassen auf dem Kunstrasenplatz in Göhren“ erklärt Torsten Binz, Vereinsvorsitzender des SV Blau-Weiß Baabe 50. Etwa 100 Kinder und Jugendliche kicken derzeit im Verein. „Alle sind wieder dabei. Sie haben sich gesehnt und gefreut, dass sie wieder soziale Kontakte haben und trainieren können.“ Auch die Männer absolvieren wieder erste Trainingseinheiten – kontaktlos.

„Kontaktlos“: Wenn Martin Handschug dieses Wort hört, krampft sich sein Fußballerherz zusammen. „Fußball ist eine Kontaktsportart. Kontaktloser Fußball ergibt keinen Sinn“, weiß der Vereinschef und Trainer des VfL Bergen. „Wenn die Männer nur kontaktlos rumlaufen, bleiben sie lieber zu Hause.“ Auch bei den Kindern sei dies schwierig. „Sie wollen und müssen doch miteinander spielen, was soll man ihnen denn da beibringen?“

VfL seit Donnerstag wieder am Ball

Am Donnerstag hat er erstmals wieder die D-Jugend trainiert. Und war erschüttert. Ein Jahr offensichtliche Bewegungspause habe bei vielen Kindern deutliche körperliche Spuren hinterlassen, wie steife Knochen und einige Kilos mehr auf den Rippen. „Man hätte viel mehr Sport zulassen müssen. Die Kinder haben sich nicht bewegt, in einem Alter, in dem sie wachsen. Von uns Ehrenamtlern wird jetzt verlangt, das wieder auszubessern“, so Handschug. Besonders schwierig sei es auch bei den Integrationskindern, die die ganze Zeit kaum Kontakte über die Schule und den Verein hatten.

Sponsoren sind weggebrochen

„Wir haben ein Jahr verloren und müssen nun wieder bei Null anfangen“, meint Handschug. Und auch in finanzieller Hinsicht sieht es nicht rosig aus. So seien Sponsoren des Vereins weggebrochen. Zudem bleiben Einnahmen durch die Vermietung des Vereinshauses mit Gaststätte seit Monaten aus. Der Kauf des Gebäudes müsse mit jährlich 2000 Euro refinanziert werden. Eine Mammutaufgabe stehe den Ehrenamtlern des rund 270-köpfigen Vereins bevor, damit der Ball wieder richtig ins Rollen kommt. „Dafür muss ich die Leute jetzt motivieren“, so Handschug. Das sei harte Arbeit.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fanfarenzug fehlt Riesenschwung Nachwuchs

Auch Michael Czechan ist frustriert. „Bei uns ist natürlich wieder wie immer nichts passiert, das ist so dermaßen demotivierend.“ Er leitet die Selliner Ostseefanfaren, zu denen rund 40 Mitglieder zählen. Noch. „Ich weiß nicht, wie viele bei der Stange bleiben werden, das ist das große Problem. Keiner hat nach so einer langen Zeit Lust, die man zu Hause ist, nur über Handy zu kommunizieren oder Videotraining zu machen. Das ersetzt einfach nicht, sich zu treffen und zu proben, wie bei vielen Sportlern“, so Czechan.

Der Fanfarenzug liege in einer Grauzone zwischen Sport, Kunst und Kultur. Derzeit kommen schon Auftrittsanfragen, aber wir haben so lange nicht geprobt. „Ich hoffe nicht, dass es der Tod sein wird, aber viele Musiker von uns gehen jetzt in die Lehre oder zum Studium und mir fehlt ein Riesenschwung Nachwuchs. Das kann man mit Geld einfach nicht kompensieren“, so Czechan.

Von Gerit Herold