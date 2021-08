Mukran

Für dieses Tier wurde das Verlegeschiff „Castoro Sei“ zu einer rettenden Insel: Vor wenigen Tagen kämpfte ein Turmfalke während eines starken Sturms über der Ostsee vor Dänemark um das Überleben. Darüber, ob er das Meer überqueren wollte oder sich zu weit hinausgewagt hatte, kann nur spekuliert werden. Fakt ist, dass er von dem Unwetter überrascht wurde – und das meilenweit vom Land entfernt. Völlig geschwächt und entkräftet stürzte er aufs Deck des riesigen Verlegeschiffs. Seitdem hat er eine abenteuerliche Seereise hinter sich. Am Mittwoch ist er auf Rügen angekommen. Michaela Ballschuh und Annette Pahl sind ehrenamtlich bei der Tierrettung Vorpommern-Rügen tätig. Sie haben den Falken in Empfang genommen und päppeln ihn derzeit auf.

Herzen der Seemänner erobert

Der hat offenbar schon an Bord der Verlegeschiffs die Herzen der Seemänner erobert. Das Tier bekam nicht nur eine eigene Kabine und zwei, drei Tage beste Hähnchenfilets, um sich zu erholen und wieder zu Kräften zu kommen. Die Besatzung hatte es mittlerweile so lieb gewonnen, dass sie dem Tier den Namen ihres Schiffes gab und den Falken „Castoro“ taufte. Doch der Vogel war trotz aller Fürsorge noch immer zu schwach, um aus eigener Kraft das dänische oder gar schwedische Festland zu erreichen. Die „Castoro Sei“ ist eines der Schiffe, die beim Verlegen der Erdgasleitung „Baltic Pipe“ eingesetzt werden. Durch die soll künftig mehr norwegisches Erdgas via Dänemark nach Polen strömen. Das Verlegeschiff lag zum Zeitpunkt des Sturms auf der Ostsee vor der dänischen Faxe-Bucht, südlich von Kopenhagen und nördlich der Insel Møn.

Tierretter holen Falken ab

Dass „Castoro“ nicht an die nahe Küste Dänemarks, sondern nach Deutschland gebracht wurde, hängt mit der Route des Versorgungsschiffs zusammen. Die „SAR Brage“ pendelt zwischen Mukran und der „Castoro Sei“, die sie mit den Rohren beliefert, die in Mukran lagern. Die Crew des Verlegeschiffs gab ihren Kollegen auf der „SAR Brage“ den Falken in einem gut gesicherten und durchlöcherten Paket mit auf den Weg. Die Schiffsagenten im Mukraner Hafen informierten eine Tierarztpraxis auf Rügen über die bevorstehende Ankunft des Patienten. Die Praxismitarbeiter wiederum verwiesen an die Tierrettung, die am Mittwoch kurz nach dem Einlaufen der „SAR Brage“ in Mukran an Bord ging. Nachdem sie den Empfang quittiert hatten, ließen die Tierretter den Falken in eine Transportbox umziehen und brachten ihn auf dem schnellsten Wege zu seiner Pflegestelle.

„Castoro“ heißt der Turmfalke, den die Tierrettung Vorpommern-Rügen am Mittwoch von Bord des Offshore-Zubringerschiffs „SAR Brage“ holte. Die Besatzung hatte das Tier vor der dänischen Küste von den Kollegen des dort stationierten Verlegeschiffs „Castoro Sei“ übernommen, wo der erschöpfte Vogel notgelandet war. Quelle: Annette Pahl

Mit Turmfalken kennen sich die Tierretter Rügens aus. Die fliegenden Jäger geraten immer wieder mal in Not. Erst kürzlich war der Horst eines Falkenpaares bei Groß Banzelvitz bei einem Sturm vom Baum gestürzt. Während eines der Küken dieses Unglück nicht überlebte, piepste das andere lautstark und machte auf sich aufmerksam. Urlauber fanden den kleinen Falken und riefen die Tierrettung. Dort wird er seitdem aufgepäppelt. Auch in Middelhagen hatten Gäste in der Nähe ihres Ferienhauses einen Turmfalken gefunden, der in ein Wasserfass gestürzt war. Nach einem kurzen Aufenthalt auf einer Pflegestelle haben die Tierretter den Vogel, den die Finder „Arya“ getauft hatten, am Mittwoch gemeinsam mit den Urlaubern wieder zurück in die Freiheit gelassen. Gleich im Anschluss machten sich Michaela Ballschuh und Annette Pahl auf den Weg nach Mukran, um „Castoro“ abzuholen.

Das Pipeline-Verlegeschiff „Castoro Sei“, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2010, als es vor Rügen die Erdgasleitung Nordstream verlegte. Quelle: Stefan Sauer

Seitdem wird das Schicksal des Falken aufmerksam von vielen Beteiligten auf See und auf Rügen verfolgt. Die Schiffsagentur im Mukraner Hafen bleibt mit der Tierrettung in Kontakt und auch die Besatzung des Verlegeschiffs hat Fotos und Videos von der Ankunft ihres Patienten in Deutschland bekommen. Die Crew hatte mit dem Paket auch einen Brief an die Tierretter mitgeschickt. Darin bedanken sie sich schon im Voraus, dass jemand diesem „wunderschönen Tier“ hilft. Man hoffe, dass „Castoro“ eines Tages wieder in die Freiheit entlassen werden könne, wenn er sich nach Tagen oder Wochen erholt habe.

Das wünschen sich auch Michaela Ballschuh und ihre Mitstreiter. Der Falke frisst Mäuse mit Begeisterung. Küken hingegen verschmähe er. Sonderlich munter sei er nach wie vor nicht. Er verstecke seinen Kopf auch ständig im Gefieder. „So richtig gefällt mir das nicht“, sagt die Tierretterin besorgt. „Castoro“ werde wohl beim Tierarzt vorgestellt und gründlich untersucht werden müssen.

Üblicherweise sind Turmfalken durchaus in der Lage, die Ostsee zu überqueren, sagt Florian Hoffmann von der Naturschutzorganisation WWF. Im Normalfall nutzen sie dafür günstige Winde. Wenn die aber plötzlich umschlagen oder ein Sturm aufzieht, übersteigt das die Kräfte der Vögel – nicht nur das der Falken. Für „Castoro“ war das nahe Verlegeschiff ein ebensolcher Glücksfall wie für jenen Seeadler, der vor etwa zwei Jahren auf dem Meer in Not geriet und auf der „Castoro Sei“ zwischenlandete.

Von Maik Trettin