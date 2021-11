Aufgrund des Wetters gab es am Donnerstagabend mehrere Einsätze im Amtsbereich Mönchgut-Granitz. Fünf Feuerwehren rückten insgesamt aus, um die Sturmschäden zu beseitigen. In Göhren war die Bahnhofstraße überflutet, in Sellin wurde eine Toilettenanlage beschädigt.