Rügen: Ukraine-Krieg im Fokus von Mahnwache und Demo

Bergen

Die Corona-Pandemie rückt aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine in den Hintergrund. Deshalb hatte sich das Bündnis „Rügen für alle“ kurzfristig dazu entschlossen, für Frieden zu demonstrieren. Sie breiteten eine ukrainische Flagge im Foyer der Kirche aus. Die knapp 50 Teilnehmer zündeten ihre Kerzen neben der Flagge an.

„Es ist Putins Krieg, es ist nicht die russische Bevölkerung, die sagt, dass sie die Ukraine einnehmen möchte. Es ist Putin, der nicht akzeptieren möchte, dass wir in einer friedlichen Welt leben möchten“, sagt Anna Kassautzki (SPD). Die Bundestagsabgeordnete war am Sonntag dabei, als entschieden wurde, dass die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro unterstützt wird. „Obwohl ich gegen die Rüstungsindustrie und Waffenlieferungen bin, finde ich es richtig, Waffen an die Ukraine zu liefern.“

Karin Breitenfeldt setzt sich seit vielen Jahren für das Rügener Friedensbündnis ein, für sie ist die Rüstung der falsche Weg. Sie machte am Nachmittag darauf aufmerksam, dass viele Flüchtlinge auf dem Weg nach Deutschland sind. „Ich freue mich deshalb zu sehen, dass auf Rügen viele Menschen ihre Hilfsbereitschaft angekündigt haben. Keiner weiß, wie lange die Flüchtlinge mit uns zusammen leben werden. Wichtig ist, dass ihnen geholfen wird.“

Versammlung am Donnerstag

Stefanie Dobelstein, Sprecherin der Initiative „Lebenswertes Rügen“ ist gleichzeitig Lehrerin und hatte mitbekommen, wie sehr dieser Krieg die Kinder beschäftigt. „Ich wollte irgendwas tun, auch wenn es nur für die eigene Seele ist. Die Kinder sollen sehen, dass wir Erwachsenen auch anders sein können und dass wir für Frieden stehen“, sagt sie.

Aus diesem Grund möchte sie zusammen mit Unterstützern, darunter Bürgerinitiative, Kirche, Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft und Nabu, am kommenden Donnerstag, 3. März, um 18 Uhr eine Versammlung auf dem Bergener Marktplatz abhalten. Menschen sollen Kerzen mitbringen, es soll gesungen werden. Somit wollen sie Solidarität mit der Ukraine bekunden. „Es ist jetzt nicht die Stunde zu provozieren und Forderungen zu stellen. Deshalb sollten wir unseren Politikern Mut zusprechen. Sie sollten auf keinen Fall die Nerven verlieren und ganz besonnen zu versuchen, defensiv die schlimme Situation zu lösen“, sagt sie.

Kritik an Bundesrepublik

Auf dem Bergener Marktplatz nebenan kamen knapp 200 Menschen zusammen, um gegen die aktuelle Coronapolitik und die Impfpflicht zu demonstrieren. Die Polizei war mit großem Aufgebot vor Ort und kontrollierte die Einhaltung der Maskenpflicht. Der Protest richtete sich vor allem gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Schulen. Eine entsprechende Unterschriftensammlung mit geschätzten 1000 Unterschriften sei an Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke über worden. Eine Rolle spielte auch der Krieg in der Ukraine.

Trotz der großen Flagge mit einer Friedenstaube, zeigten die Veranstalter Verständnis für den russischen Präsidenten Putin und übten scharfe Kritik an der Bundespolitik. Der Demonstrationszug setzte sich gegen 18.45 Uhr in Bewegung. Die Veranstaltung endete gegen 19.45 Uhr.

Von Mathias Otto und Anne Ziebarth