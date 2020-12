Sassnitz

Dr. Ulrich Seidel ist gebürtiger Rüganer, der in der Hafenstadt Sassnitz aufwuchs. „Schon als Junge habe ich an der Mole Grundangeln gelegt“, erinnert er sich. Nach bestandener Abiturprüfung ging es zur Ausbildung nach Ilmenau und Rostock, wo der heute 73-Jährige technische Kybernetik studierte.

Bei dem Unternehmen „Schiffselektronik“, das für alle Werften der DDR elektronische Ausrüstung erstellte, arbeitete der Rüganer nach Abschluss des Studiums in der Projektierungsleitung und wurde nach der Wende bis zur Pensionierung im Jahr 2010 Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Rostock und Umgebung.

Ulrich Seidel lebt mittlerweile in Rostock und in Sassnitz und hat sein Hobby, das Angeln im Jasmunder Bodden, wiederaufgenommen. Ebenso gern spielt er Schach mit alten Freunden auf der Insel – in der Jugend war er zweimal Rügenmeister. „ Rügen ist das Mallorca des Nordens – ich kann mir immer nur kurzzeitig vorstellen, woanders zu leben“, verrät er.

