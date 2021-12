Bergen

Nachdem Kaufland den Real-Markt in Bergen im Sommer übernommen hatte, ging das Geschäft fast ohne Pause weiter. Im laufenden Betrieb wurde weiter gearbeitet, der Markt auf das aktuelle Kaufland-Konzept umgestellt. Nun ist der Umbau abgeschlossen. „Das gesamte Team hat in den vergangenen Wochen großartige Arbeit geleistet, damit unser Kaufland nun als moderner Verbrauchmarkt für unsere Kunden erstrahlt“, sagt Hausleiter Roman Glawe.

Mitte Juli übernahm Kaufland den früheren Real-Markt. Dadurch erhielten die Real-Mitarbeiter eine neue berufliche Perspektive. Seitdem sind die Teams von Kaufland und Real zu einer Einheit zusammengewachsen. „Gemeinsam werden wir den Markt nun erfolgreich weiterbetreiben und dabei weiterhin voneinander lernen“, so Glawe. Für die Integration wurden spezielle Teams aus erfahrenen Kaufland-Mitarbeitern gebildet, die die Einarbeitung der ehemaligen Real-Mitarbeiter in die Kaufland Prozesse und Systeme unterstützen.

Produkte aus der Region

In den vergangenen Wochen hat sich in der Filiale viel getan. So wurde unter anderem die Obst- und Gemüseabteilung umgebaut. Ebenso hat sich die Anordnung der Regale verändert. Wo bisher noch kein Haken gesetzt werden konnte, war für den Bereich der Leergutannahme. Dieser werde in den kommenden Wochen fertiggestellt, teilt ein Unternehmenssprecher mit.

Die Filiale bietet ihren Kunden auf einer Verkaufsfläche von über 5000 Quadratmetern ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln. Insgesamt stehen mehr als 35 000 Artikel in den Regalen. Die Stärkung der Regionalität sei Kaufland ein wichtiges Anliegen. „Bei der Sortimentsauswahl wird ein Schwerpunkt auf Produkte der Lieferanten aus der Region gelegt. Neben bekannten Markenartikelherstellern finden sich auch zahlreiche Erzeugnisse mittelständischer Unternehmen im Sortiment“, so der Sprecher.

Um den Verbrauchern die gezielte Auswahl der Artikel aus der Region zu erleichtern, sind alle in der Region hergestellten Produkte am Regal mit einem Regionalherz gekennzeichnet.

92 Filialen gingen an Kaufland

Reals Mutterkonzern Metro hatte Anfang 2020 beschlossen, alle 277 Real-Märkte in Deutschland mit zusammen 34 000 Mitarbeitern an ein deutsch-russisches Konsortium zu verkaufen. Damals hieß es, dass etwa 30 Filialen komplett geschlossen werden sollen.

Ende 2020 genehmigte das Bundeskartellamt den Verkauf von 92 Filialen an Kaufland. Kurz vor Ostern hatte Real dann die Entscheidung bekannt gegeben, dass auch der Rügener Standort künftig von Kaufland betrieben wird.

Von Mathias Otto