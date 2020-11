Binz

Ein vereinzeltes Paar steht am Strandabgang an der Binzer Seebrücke. Sie kämen ursprünglich von der Insel, lebten heute in Cottbus und würden nun ihre Eltern besuchen, sagt die Frau. Ansonsten herrscht weitgehend Leere auf den Straßen des Ostseebades. Lediglich Handwerker arbeiten hie und da. „Wir leben zu mehr als neunzig Prozent von Urlaubern“, sagt Yvonne Corrigan. Sie betreibt ihr Geschäft, den „BernsteinFischer“, gemeinsam mit ihrem aus Irland stammenden Mann Finbarr. Ihr Geschäft dürfen die Corrigans zwar öffnen, aber anders als Baumärkte oder Möbelgeschäfte zählen sie nicht zu den Gewinnern der Corona-Krise.

Während die Verkäuferin in einer Parfümerie zumindest auf eine „treue Stammkundschaft“ verweisen kann, hat mindestens die Hälfte der Geschäfte in der Hauptstraße gleich ganz geschlossen, verkürzt die täglichen Öffnungszeiten oder macht die Türen nur am Sonnabend für die wenigen Tagesbesucher oder Zweitwohnungsbesitzer auf.

Wenn es in den größeren Städten noch Kunden gebe, kämen die zumeist aus dem Umland. „Wieviel Läden gibt es denn dort, die nur an Touristen gerichtet sind?“, fragt sagt Yvonne Corrigan. „ Binz hat schon immer durchgängigen Tourismus gehabt und unsere Umsätze waren im November immer gut, aber jetzt sind die Einnahmen zu vernachlässigen.“ Die Corrigans handeln mit Bernsteinprodukten aller Art sowie Kunsthandwerk aus Wurzel- und Treibholz. Dafür würden sich Urlauber naturgemäß eher interessieren als Insulaner. Zudem seien viele Einheimische auf Kurzarbeit und hätten derzeit andere Sorgen. Wer wie Hotels und Gaststätten zur Schließung verpflichtet sei, bekäme immerhin Unterstützung in Höhe von 75 Prozent der Einnahmen des Vorjahres. „Aber wir sind ebenfalls vollständig vom Tourismus abhängig.“

Umsatzeinbrüche von bis zu 90 Prozent

Der innerstädtische Handel leide bundesweit massiv unter dem aktuellen Teil-Lockdown. Im Vergleich zum Vorjahr verlieren die Händler knapp ein Drittel ihres Umsatzes, der Bekleidungshandel sogar bis zu 40 Prozent, weiß auch Dierk Böckenholt, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nord. „Bei Geschäften in besonders betroffenen Tourismusgebieten liegen die Einbrüche teilweise bei bis zu 80 Prozent. Die Zahlen verdeutlichen, dass der Einzelhandel obwohl er weiterhin öffnen darf, vielerorts in einer bedrohlichen Lage ist. Die Kundenfrequenzen sind in den letzten Wochen stark rückläufig. Das ist insbesondere im Weihnachtsgeschäft, welches für viele Händler die umsatzstärkste Zeit des Jahres ist, existenzbedrohend.“

Der Handelsverband Nord fordert aus diesem Grund rasche und unbürokratische Unterstützung für die Einzelhändler insbesondere in den Stadtzentren. Die staatlichen Novemberhilfen müssten auch für den Einzelhandel geöffnet werden. Zudem solle die Bundesregierung die Kriterien bei den Überbrückungshilfen so anpassen, dass auch Händler mit ihren traditionell geringen Margen davon profitieren können. „Bisher sind hier die Vorgaben für den notwendigen Umsatzverlust zu hoch angesetzt. Einzelhändler geraten oft schon bei Umsatzeinbußen von 20 Prozent in Existenznot“, so Böckenholt.

Mieten für Gewerberaum beginnen Binzer Ladeninhabern zufolge bei 40 Euro im Monat und dürften bei der doppelten Höhe noch nicht enden. „Wie soll man das ohne Einnahmen bezahlen“, fragt Yvonne Corrigan. „Es ist deprimierend, zu sehen, wie das Konto dahinschmilzt.“ Länger als einen Monat könne das kaum jemand durchstehen. „In einer touristischen Region wie Rügen hängt im Zweifel auch der Einzelhandel am Tropf von Tourismus, Hotels und Gaststätten“, pflichtet Tino Beig von der Geschäftsstelle des Einzelhandelsverbandes in Neubrandenburg bei.

„Gerade inhabergeführte Betriebe brauchen den Umsatz, weil sie sonst auch die private Miete nicht mehr zahlen können.“ Das Problem haben auch Soloselbstständige, die zunächst ihre Betriebskosten nachweisen mussten, bis ihnen ein fiktiver Unternehmerlohn zugestanden wurde, der ihren Lebensunterhalt sichern soll. Von einer solchen Regelung habe sie im Zusammenhang mit dem Einzelhandel noch nicht gehört, sagt Yvonne Corrigan. „Wir schließen nicht, weil wir nicht wissen, ob das gegebenenfalls Auswirkungen auf eventuelle Hilfen haben könnte.“

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kündigte für den Sonnabend an, die Anordnung für Mecklenburg-Vorpommern zu aktualisieren. Der Handelsverband informiert über Hilfen auf seiner Internetseite.

Von Uwe Driest