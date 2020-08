Sassnitz

Ein Mensch stirbt – und keiner kennt und vermisst ihn. „Das habe ich so noch nicht erlebt“, sagt Marcel Gau, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Sassnitz auf Rügen. Mitte Februar leitete er einen schwierigen Bergungseinsatz an Rügens Steilküste in der Nähe der Wissower Klinken. Ein Spaziergänger hatte einen leblosen Körper am Ufer entdeckt. Die Feuerwehrleute haben große Mühe, zur abgelegenen Absturzstelle zu kommen. Der Mann, etwa Mitte 50, war 80 Meter in die Tiefe gefallen. Gau kennt solche Einsätze. Allein in den ersten drei Monaten des Vorjahres mussten er und seine Kameraden drei Tote bergen, die von der Kliffkante gestürzt waren. Manchmal dauerte es ein paar Tage, bis die Identität der Toten feststand.

Diesmal ist es anders. Ausweis, Papiere, irgend etwas, das den Unbekannten identifizieren könnte, fehlt. Der gepflegte, trainierte Mann mit kurzen Haaren und beginnender Glatze trug Allerweltskleidung: Jeans, dunkler Pullover. Seine schwarzen Schuhe der Marke „Ecco“ lagen 20 Meter neben der Leiche. Niemand weiß, wie er zur Absturzstelle kam. Kein Fahrrad oder Auto wurde in der Nähe entdeckt.

Auffälliger Ring mit Muster

Diesen goldenen Ring trug der mann am Mittelfinger. Quelle: Polizei

Fremdverschulden schließen die Ermittler als Ursache für den tödlichen Absturz aus. Sie können niemanden finden, der den Mann lebend auf Rügen – oder irgendwo anders – gesehen hatte. Es findet sich kein Hotel, in dem er eincheckte, keine Restaurantquittung. Es scheint, als hätte der Mann ohne Namen und Geschichte keinerlei Spuren auf der Insel hinterlassen. Ein Anhaltspunkt könnte ein goldener Ring sein, den der Mittfünfziger am rechten Ringfinger trug. An einer Seite ist ein auffälliges Muster eingraviert. Knapp vier Monate nach dem Leichenfund entscheidet sich die Polizei, Fotos von Leiche und Ring zu veröffentlichen.

Das bringt Bewegung in den festgefahrenen Fall. „Es gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein“, sagt Sprecherin Peggy Jaekel von der Polizeiinspektion in Stralsund. Aber letztlich bringt keiner davon den Durchbruch. Der Tote bleibt weiter namenlos. Die Beamten suchen in bundesweiten Datenbanken und bei Interpol, ohne Erfolg. Inzwischen wurde die Leiche auf dem Neuen Friedhof in Sassnitz bestattet. Sollten doch noch Angehörige ermittelt werden können, wäre eine spätere Überführung des Leichnams möglich. „Aber das liegt außerhalb der Zuständigkeit der Polizei“, sagt Sprecherin Jaekel.

Lösung nach vielen Jahren

Landesweit ist der namenlose Tote mit dem Stoppelhaarschnitt kein Einzelfall. Für insgesamt 13 Leichen, die in den vergangenen 20 Jahren in MV gefunden wurden, sucht die Polizei noch nach der Identität. „Manchmal kommt es vor, dass wir einen Fall nach Jahren noch lösen können“, sagt Matthias Rascher, Sprecher des Landeskriminalamts ( LKA). Aber das sei nicht die Regel. Zeichnet sich längerfristig keine Aufklärung ab, beerdigen die Kommunen, auf deren Gebiet sie gefunden wurden, die Toten anonym. Bis dahin liegen sie in den rechtsmedizinischen Instituten in Rostock und Greifswald.

Allein auf Rügen gibt es neben dem Mann vom Kliff zurzeit noch zwei weitere ungelöste Fälle. An einen davon dürften sich wohl alle, die damit zu tun hatten, noch gut erinnern. Knapp sechs Jahre ist es her, als Spaziergänger Ende August am Strand von Sellin eine stark entstellte Frauenleiche fanden. Dem Rumpf fehlten Kopf, Arme und Unterschenkel. Untersuchungen durch die Rechtsmedizin ergaben, dass die Frau 35 bis 45 Jahre alt war und wahrscheinlich einige Monate im Wasser lag. Gewalteinwirkung gegen den Rumpf ließ sich nicht feststellen, die Todesursache ist unbekannt. Auch diese Leiche ist noch immer namenlos.

Von Gerald Kleine Wördemann