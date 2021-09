Rügen

Am Vormittag des 13. September kam es um 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf Rügen. Ein 36-Jähriger fuhr auf der B96 aus Bergen kommend in Richtung Ralswiek, als er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Straße abkam. Der Ford fuhr in den Straßengraben und kam dort zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, weshalb er von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 3000 Euro. Da das Auto nicht mehr fahrtüchtig war, musste es abgeschleppt werden.

Von OZ /saka